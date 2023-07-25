Садистское воспитание: в Чечне женщина связала ребенка и оставила без воды и еды, чтобы не баловался

Прокуратура начала проверку после появления видео, где ребенка связали и оставили без воды и еды. Фото: прокуратура Чечни

В социальных сетях появилось жуткое видео из Чечни: на телефон женщина снимала связанного ребенка на стуле и кричала. Если не знать языка, появляется ощущение, будто малыша украли и требуют выкуп. На деле, по всей видимости, бабушка ругает родителей за ненадлежащие воспитание. Женщина кричит:

— Вот так будет сидеть твой сын, знай это: целый день без еды и без воды, – перевели слова в социальных сетях. По словам женщины, ребенок ведет себя просто ужасно и постоянно балуется.

Женщина говорит, что ребенок перерыл все в огороде, порвал саженцы, ломает все вещи и сильно балуется. Так как родители не смогли воспитать мальчика сами, за дело она решила взяться самостоятельно. Видео она отправила отцу, а также оно попало в соцсети, чем вызвало резонанс, за дело взялась прокуратура.

— Прокурором республики Арсаном Адаевым организована проверка по распространенному в социальных сетях видеоролику, свидетельствующему о применении к малолетнему недозволенных методов воспитания, – рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Теперь прокуратура проверит информацию, разберется в ситуации и узнает, соблюдались ли обязанности по содержанию и воспитанию ребенка. Есть вероятность, что будет заведено уголовное дело.