Раненого чабана с травмой ноги спасли из гор Дагестана санавиацией

На выручку к раненому отправились 20 человек и вертолет. Фото: МЧС Дагестана

В дагестанском селе Цумилух произошло несчастье ночью в горах. 57-летний чабан неудачно оступился и травмировал ногу настолько, что не смог встать.

Мужчине пришлось ждать помощи до утра. Жители села попытались вызволить его самостоятельно, но горный ландшафт не позволил безопасно донести пострадавшего до дороги, по которой его можно было бы отвезти в больницу.

Сельчане позвонили в службу 112. На место происшествия была оперативно отправлена группа спасателей из Хебдинского ПСП, готовых оказать помощь пострадавшему. Однако, учитывая его состояние и сложности доступа к району происшествия, было принято решение о вызове воздушной поддержки.

На место отправили вертолет Ми-8. Спасателей встретили пятеро жителей Цумилуха, которые помогли погрузить чабана в кабину на носилках. Мужчина не мог передвигаться, но был в сознании.

— Пострадавший доставлен в аэропорт Махачкалы, откуда каретой скорой помощи транпортирован в лечебное учреждение, — рассказали в МЧС Дагестана.

Всего в поисково-спасательных работах приняли участие 20 человек — 15 спасателей и 5 местных жителей.

В начале июля спасатели несколько дней искали заблудившегося туриста на горе Казбек. Не помог даже вертолет, который просто не смог приземлиться на плато из-за ветра.

ЧП В ГОРАХ

Вертолет не помог: пропавшего на Казбеке туриста последний раз видели на высоте 4900 метров

Спасатели Северной Осетии поднялись до 3100 метров на Казбек в поисках туриста (подробности)

«Готов был рыдать»: туристы из Беларуси сами нашли спасателей на Эльбрусе

Турист из Беларуси раскрыл подробности спасения на Эльбрусе (подробности)

Ничему не научились: группа туристов бесследно пропала на Эльбрусе после трагедии в 2021 году

Частные фирмы продолжают рисковать жизнями туристов после ЧП в сентябре 2021 года на Эльбрусе (подробности)