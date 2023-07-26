«Хотел чуть-чуть напугать»: жителя Махачкалы, бросившего гранату в дом, искали по всей России за убийство

Задержанный признался в броске гранаты во время допроса. Фото: МВД Дагестана / Архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

В Дагестане был задержан мужчина, который бросил гранату в жилой дом и скрылся с места преступления. Оказалось, что он полтора года находился в федеральном розыске за убийство.

Оперативники поймали подозреваемого спустя неделю после того, как во дворе директора дагестанской аудиторской фирмы разорвался боевой снаряд. Задержанному 52 года, и он живет в Рутульском районе.

18 июля он прокрался к дому 65-летнего гендиректора и бросил во двор гранату РГД-5 (советская противопехотная осколочная граната). Снаряд взорвался, но, по счастливой случайности, никто не пострадал.

А вот злоумышленнику не повезло — он попал на видео. Камеры запечатлели, как неизвестный в черной куртке с капюшоном подходит к дому, бросает гранату и тут же убегает.

На него завели уголовное дело о хулиганстве. Через неделю полицейские задержали 52-летнего мужчину у торгового центра в Махачкале.

Во время допроса он признался в броске гранаты и проговорился, что все это время находился в федеральном розыске за убийство. По версии следствия, 3 января 2022 года он несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в 38-летнего мужчину из села Амсар Рутульского района. Тот скончался на месте происшествия, а стрелявший скрылся и был объявлен в розыск.

Его не могли найти более полутора лет. Но, пока мужчина скрывался от следствия, он успел повздорить с аудитором из родной республики.

— У меня возникли неприязненные отношения с одним аудитором [гендиректор аудиторской фирмы в Дагестане — прим.]. Я поехал в город с целью закинуть гранату ему во двор. Целей других не было, только чуть-чуть напугать, — рассказал задержанный на допросе.

Теперь пойманный спустя полтора года житель Дагестана стал фигурантом трех уголовных дел — за хулиганство, незаконное хранение боеприпасов и убийство. По последнему (ч. 2 ст. 105 УК РФ) ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.