На Ставрополье при поддержке краевых властей уверенно развивается сфера искусства

Культурная жизнь Ставрополья с каждым годом становится насыщеннее и интересней. Фото: mincultsk.ru

Творческие встречи, фестивали, выставки, спектакли и кинопоказы - культурная жизнь Ставрополья с каждым годом становится насыщеннее и интересней. В регионе модернизируются дома и дворцы культуры, открываются концертные залы и медиапространства, расширяются библиотеки и внедряются современные технологии. Сфера культуры успешно развивается во многом благодаря усилию краевых властей и реализации государственных программ и региональных проектов.

С 2018 года в регионе действует государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». Срок ее реализации – до 2025 года включительно. Программа включает в себя две основные подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала» и «Государственная поддержка отрасли культуры», а также одну вспомогательную подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». О важных мероприятиях и этапах реализации госпрограммы рассказала Татьяна Лихачева, министр культуры Ставропольского края.

С 2019 по 2022 год на реализацию госпрограммы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» из федерального и краевого бюджетов было направлено 8,9 млрд рублей. В 2023 году выделено 2 млрд 951 млн рублей, из них 1,5 млрд рублей - это средства краевого бюджета.

Главные цели программы - развитие единого культурного пространства на территории края и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Ставрополья. В конечном итоге – это повышение качества культурной жизни ставропольцев. Основные направления реализации программы - сохранение и укрепление ресурсного потенциала отрасли. В частности, укрепление материально-технической базы, ремонт объектов культуры, сохранение сети учреждений, развитие позиционирования культурно-исторического наследия Ставропольского края, сохранение и популяризация на территории региона многонационального культурного наследия народов, создание условий для реализации творческого потенциала местных жителей, равного доступа людей к отечественным, а также мировым культурным ценностям и информации, поддержка культурных инициатив и в целом продвижение Ставрополья на культурной карте России.

Обновление и оснащение

Составной частью программы являются и региональные проекты национального проекта «Культура», которые предусматривают реконструкцию и капитальный ремонт домов культуры, детских школ искусств, техническое оснащение музеев, приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств, создание виртуальных концертных залов и муниципальных библиотек по модельному стандарту, цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры края.

С 2018 года в регионе действует государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». Фото: mincultsk.ru

Так, в 2022 году в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» был проведен капитальный ремонт в 13 муниципальных домах культуры. На эти цели было выделено 262,4 млн рублей, из которых 249,3 млн рублей - средства краевого бюджета. Также на условиях софинансирования из бюджета разных уровней было выделено 14,4 млн рублей, что позволило пополнить библиотечные фонды на 58 700 экземпляров книжных изданий. Кроме того, ежегодно в рамках программы выделяются стипендии и премии губернатора - 13 премий известным деятелям культуры и искусства и 66 губернаторских стипендий в области культуры и искусства.

Как отметила Татьяна Лихачева, в рамках национального проекта были проведены ремонтные работы в 12 зданиях домов культуры в 8 округах Ставропольского края. Полностью отремонтированы 3 детские музыкальные школы в Ставрополе, Лермонтове и Светлограде. Были приобретены музыкальные инструменты, необходимое оборудование и литература для 11 детских школ искусств, а также для Ставропольского музыкального колледжа имени Сафонова, который находится в Минеральных Водах; переоснащены 3 муниципальные библиотеки. Кроме того, в прошлом году был капитально отремонтирован музей в селе Гофицком Петровского городского округа, в том же округе новое оборудование получили еще 2 музея - в Гофицком и Сухой Буйволе. Оказана государственная поддержка 13 лучшим сельским учреждениям культуры и 25 лучшим работникам этих домов культуры. Также был создан еще один виртуальный концертный зал в Минводах.

- В этом году уже идет ремонт в трех муниципальных домах культуры, два из них находятся в Минераловодском городском округе. Еще один - в станице Бекешевской Предгорного округа. Этот проект двухгодичный. Также идет ремонт четырех музыкальных школ - в Железноводске, где запланированы самые объемные работы, в селах Донское, Александровское и Константиновское в Петровском городском округе, - рассказала министр.

Ремонтируется музей имени Н. Г. Завгороднего в Михайловске. В этом году будут оснащены два музея: музей «Память» и музей историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в Ставрополе. За счет краевых средств ремонтные работы ведутся еще в девяти муниципальных домах культуры.

- Самые масштабные работы проводятся в селе Дивном Апанасенковского округа Ставрополья. Причем там не только ремонт, но и полное оснащение, - поясняет руководитель регионального министерства культуры. - Кроме того, оснащение получат еще четыре дома культуры.

Новые возможности и новые кадры

- Отрасли нужны высококвалифицированные специалисты, - говорит Татьяна Лихачева. - Благодаря региональному проекту «Творческие люди» с 2019 года на базе ведущих федеральных центров повышения квалификации свои профессиональные компетенции повысили 1826 специалистов края.

В Ставропольском крае успешно реализуются мероприятия по укреплению материально-технической базы культурно-досуговых учреждений. Фото: mincultsk.ru

В этом году свою квалификацию повысят еще 618 специалистов отрасли.

В Ставропольском крае, как и по всей России, с 2017 года успешно реализуются мероприятия по укреплению материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в рамках проекта «Культура малой родины», который имеет несколько направлений. Одно из них - «Местный дом культуры». С 2017 по 2022 год материально-техническая база была укреплена в 111 сельских домах культуры Ставрополья. В этом году необходимое оборудование получат еще 27 учреждений культуры в 18 муниципальных округах края. На эти цели выделено 21,8 млн рублей. Другое направление проекта - «Театр детям» и «Театр малых городов». За счет финансовой поддержки федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края с 2017 по 2022 год театром куклы и театром оперетты было создано 17 новых театральных постановок.

- В этом году эта программа продолжается. Театром кукол запланировано три новых спектакля и приобретение светового и звукового оборудования, а театром оперетты - четыре спектакля и обновление кресел в зрительном зале. Общая сумма затрат составит 17 млн 320 тыс. рублей, - рассказывает министр культуры Ставропольского края. - Сумма достаточная, чтобы наши театры продолжали развиваться.

КСТАТИ

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» будет реализовано еще одно новое направление – укрепление материально-технической базы театров, которые находятся в городах с численностью более 300 тысяч жителей. Так, Ставропольский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова получит новое световое оборудование.