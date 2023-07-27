Сторонник «Правого сектора»* на Ставрополье хотел подорвать отдел полиции и сел на 10 лет

В доме жителя Михайловска нашли взрывчатку. Фото: УФСБ по СК

На Ставрополье предотвратили теракт в отделе полиции города Михайловска. Злоумышленник получил задание от запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор»*, но довести план до конца не успел.

Как рассказали в краевом управлении ФСБ, Виктор Б. планировал совершить теракт, взорвав здание местного отделения полиции по заказу одного из членов экстремистской организации. Но до того, как он успел напасть на отдел, его задержали сотрудники УФСБ.

Оперативники обыскали дом злоумышленника. Там они обнаружили и изъяли тротиловую шашку с электродетонатором, распечатанную карту с изображением здания местной полиции и флаг «Правого сектора»*.

На жителя Михайловска завели уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Среди них: организация деятельности экстремистской организации, покушение на совершение теракта, незаконное хранение и изготовление взрывных устройств.

26 июля 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Виктора Б. виновным во всех вменяемых ему преступлениях. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Из них первые три года он проведет в колонии особого режима (место заключения особо тяжких рецидивистов), а потом его переведут в колонию строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 210 тысяч рублей.

Однако приговор еще не получил законную силу и может быть обжалован.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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