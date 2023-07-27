Отец мэра Ставрополя работал в тылу с 13 лет. Фото: тг-канал главы Ставрополя

Глава Ставрополя Иван Ульянченко 27 июля сообщил о личной трагедии. Накануне ушел из жизни его отец, Иван Сергеевич Ульянченко.

Отец мэра Ставрополя родился 20 августа 1932 года в селе Подлесном Труновского района Ставропольского края. Великая Отечественная война застала его в 9 лет, а уже в 13 он стал трудиться в тылу. После войны он вместе с соотечественниками работал над восстановлением страны.

Ульянченко-старший всю жизнь проработал на заводе «Атлант» в Изобильном. Это предприятие разрабатывает и производит электрические соединители. Вместе с женой Екатериной он воспитал двух сыновей, один из которых в 2020 году возглавил администрацию краевого центра.

В 2023 году он скончался на 91-м году жизни. Причина смерти Ивана Сергеевича Ульянченко не раскрывается.

Во вторник, 26 июля, свои соболезнования градоначальнику выразил его коллега из Невинномысска Михаил Миненков. А на следующий день глава Ставрополя сообщил, что состоялись похороны и опубликовал трогательный пост в память об ушедшем отце:

«Папа… Сегодня мы проводили тебя в последний путь. Ты был для меня примером того, каким должен быть мужчина — сильным, мудрым, справедливым и любящим. Ты прошел много жизненных испытаний, ты пережил самое страшное, что может произойти с человеком, когда не стало моего брата. И когда ушла из жизни мама, ты, кажется, стал тем единственным стержнем, что удержал всю нашу семью от уныния, ты всегда с достоинством принимал все удары судьбы, ты учил меня никогда не сдаваться и всегда верить в лучшее. Даже тогда, когда сил идти вперед почти не осталось.

Ты прожил большую сложную, но такую содержательную жизнь. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. Я вспоминаю наши с тобой разговоры и понимаю, как многое они дали мне в момент принятия самых сложных решений. Но ещё чаще я вспоминаю о том, как мы с тобой сидели рядом и молчали. Это сейчас я особенно хорошо понимаю - молчание может сказать значительно больше, чем сотни, тысячи слов…

Покойся с миром, отец. А в моем сердце ты будешь жить до конца моих дней».