Провели обыски: после митинга жителей Избербаша из-за воды завели уголовное дело

Гнев жителей Избербаша привел к обыскам в администрации. Фото: соцсети / архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Следком Дагестана завел уголовное дело после митинга жителей Избербаша на этой неделе. Под контролем прокуратуры правоохранители выясняют, почему горожане неделями, а то и месяцами, живут без воды.

В понедельник, 24 июля, жители курортного города толпой вышли сперва к водоканалу, а затем к администрации. Избербашцы требовали личной встречи с мэром Магомедом Исаковым.

К такому отчаянному шагу горожан подтолкнуло отсутствие воды в 40-градусную жару. По их словам, проблемы с водоснабжением они терпят каждое лето, но в этом году дела особенно плохи. У большинства пустые краны уже две недели, у некоторых — аж с мая.

Разъяренные жители Избербаша осадили здания водоканала и мэрии, требуя ответов. Объяснения властей о том, что старая система водоснабжения не справляется с нагрузкой, а на новую денег нет, их не устроили.

Горожанам удалось привлечь внимание не только Исакова, но и властей республики. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что новый водовод уже строится и попросил жителей немного подождать, а также раскритиковал администрацию Избербаша за плохую работу с населением.

— Обращаюсь ко всем руководителям: как только возникает проблема, вы должны сообщить людям и сразу же принять меры для облегчения их жизни, а не прятать голову в песок. Печальные результаты такого подхода мы уже видели, — заявил Меликов.

Отреагировали и правоохранители. Следком и прокуратура республики начали доследственную проверку, а глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации и доложить ему о результатах.

По итогам проверки следователи Дагестана завели уголовное дело по факту халатности мэрии Избербаша.

— По версии следствия, ненадлежащее исполнение должностными лицами администрации городского округа «Город Избербаш» своих обязанностей по обеспечению технического обслуживания водопровода, транспортирующего воду от насосной станции в Каспийске до Избербаша, привело к систематическим аварийным инцидентам на всем протяжении водопровода, в результате чего население города было лишено водоснабжения длительное время, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов жителей Избербаша, — заявили в ведомстве.

Правоохранители провели обыски в администрации и изъяли документы. А в четверг, 27 июля, прокуратура республики объявила, что контролирует ход расследования.

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