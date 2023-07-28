Остался без зрения и работы: иностранец приехал в Дагестан на заработки и стал бездомным

Тельман оказался в трудной ситуации, жил на улице несколько месяцев, пока о нем не рассказали неравнодушные люди. Фото: стоп-кадр

Тельман, 63-летний уроженец Азербайджана, приехал в Дагестан, чтобы заработать деньги. Так получилось, что вместо этого он оказался бездомным, потерял зрение, работу и даже документы. Обратиться ему некуда, практически слепому мужчине приходилось ночевать под открытым небом, иногда его пускали в мечеть, мылся и пил он из уличного крана – и так несколько месяцев.

Казалось, надежды нет – Тельману оставалось только молиться о помощи. И на помощь пришли не волонтеры, а правоохранительные органы Дагестана. Как рассказали «КП-Ставрополь» в республиканском МВД, накануне в социальные сети министерства обратились неравнодушные люди, рассказав о ситуации.

Мужчину быстро нашли и начали разбираться в том, что у него произошло. Один глаз, скорее всего, у Тельмана не видит вовсе, а второй – примерно на 20%. Госпитализировать без документов его не могли, работу и дом он потерял.

Глава УВМ республиканского МВД Магомедов Магомед заявил, что помочь человеку, который оказался в столь сложной ситуации – «наша святая обязанность не только по закону Российской Федерации, но и по Закону гор».

Сказано – сделано. Тельмана на несколько дней поселили в гостинице, где ему дали еду и все удобства. МВД обратилось в республиканский минздрав, чтобы помочь человеку без документов. Министерство пошло навстречу, и уже в понедельник ему будут восстанавливать зрение настолько, насколько это возможно.

— За время его пребывания в больнице, параллельно будет проходить процедура восстановления его документов и гражданского статуса, – уточняет пресс-служба МВД Дагестана.

В настоящее время неизвестно, было ли у Тельмана российское гражданство и как долго предстоит восстанавливать документы. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всем, чтобы помочь попавшему в беду человеку.