Поддержка бизнеса в режиме «одного окна»

О том, как открыть свое дело и можно ли получить поддержку у государства и банков - узнали от участников «Деловой пятницы» на Радио «Комсомольская правда».

Опыт Ставрополья — лучший в стране

По данным Банка России, в 2022 году финансовую поддержку получили порядка 100 малых и средних предприятий Северного Кавказа. Лидерами по объемам выдачи стали Ставропольский край и Чеченская Республика. На Всероссийской выставке «Мой бизнес» опыт Ставрополья в поддержке малого и среднего предпринимательства был признан одним из лучших. Свой бизнес в регионе открывают, в том числе, благодаря субсидиям и грантам. От государства поддержку в размере 36 миллионов рублей получили 20 субъектов МСП.

- В Ставропольском крае действует отделение «Мой бизнес», которое создано на базе Фонда поддержки предпринимательства, - рассказывает первый заместитель министра экономического развития Ставрополья Евгений Полькин. - Фонд на безвозмездной основе, абсолютно бесплатно предоставляет услуги не только существующим предпринимателям, но и гражданам, которые только пытаются начать свой путь. Гражданам стоит обратиться в Фонд, записываться и участвовать в обучающих семинарах, в которых будет предоставлена вся информация о востребованных нишах в экономике, кредитах, льготных ставках.

Так, в режиме «одного окна» предпринимателям помогут зарегистрировать ИП, окажут всю юридическую и методическую поддержку. Претендовать на субсидии от государства достаточно, чтобы бизнес был зарегистрирован на территории края, а также не имел налоговых задолженностей.

Почему малый и средний бизнес так важны?

Каждый год на Ставрополье открывается все больше малых и средних предприятий. Реализоваться помогает не только государственная поддержка, но и банковская. Например, клиентами Сбера являются 57 тысяч бизнесменов. 85 процентов клиентов ведут через этот банк расчетные операции, 82 процента работают через цифровой сервис СберБизнесОнлайн, а 34 процента пользуются бизнес-картами.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов

- За первые 6 месяцев этого года представителям крупного и среднего бизнеса выдано 63,8 млрд. рублей. Малому и микробизнесу – 17,3 млрд. рублей, - поделился статистикой управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов, - Отмечу, что около 92% корпоративных клиентов Сбербанка в Ставропольском крае - представители именно микро- и малого бизнеса.

Критерием определения клиентского сегмента является объем годовой выручки. У каждого банка разные требования. ПСБ сегмент «микро» - до 60 миллионов рублей; «малый» - до 360 миллионов; «средний» - до 7,5 миллиардов. Банк поддерживает предпринимателя на всех этапах развития бизнеса. Одна из самых популярных финансовых услуг сегодня — факторинг.

Руководитель по развитию транзакционного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ Ольга Ушакова Фото: Антон СОКОЛОВ

- Факторинг — это беззалоговое финансирование поставщика под уступку прав денежного требования, - объясняет руководитель по развитию транзакционного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ Ольга Ушакова, - Клиент отгружает товар добросовестному покупателю и получает деньги без отсрочки и залога. ПСБ работает на рынке факторинга 20 лет, входит в ТОП-5 лидеров рынка. В факторинге ПСБ нет скрытых комиссий, удобное расчетное обслуживание psb-online и персональный менеджер по факторингу. Востребованность этой услуги со стороны ставропольского бизнеса постоянно растет. Среди клиентов банка - крупнейшие производители электротехнической продукции, аэрозольных товаров, минеральной воды, продуктов питания, в том числе детского.

Выход на международный уровень

Несмотря на санкции недружественных стран, Ставрополью удалось увеличить экспорт продукции почти на 10 процентов.

Участники «Деловой пятницы» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Антон СОКОЛОВ

- Все задачи, которые ставит перед нами Правительство, были выполнены, - рассказывает первый заместитель министра экономического развития Ставрополья Евгений Полькин, - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства только возрастает. Сейчас в крае их зарегистрировано порядка 100 тысяч. За два года введения категории самозанятых количество выросло почти на 85 процентов.

Ставропольским бизнесменам помогают выйти на международный уровень. Сбербанк создал пакет услуг, который позволяет искать покупателей и поставщиков за рубежом, а также получать консультации от экспертов ВЭД и индивидуальные тарифы.

- Мы берём на себя валютный контроль, мониторинг зачислений, деклараций на товары и многое другое, - говорит управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов. - Сбербанк улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией. Конвертация рублей в рупии теперь происходит по курсу ЦБ РФ. Для переговоров с индийскими партнёрами работает офис в Нью-Дели, в этом году планируется к открытию офис в Мумбаи.

Льготы для предпринимателей

Каждый предприниматель имеет право на льготное кредитование. Это ситуация, при которой заем предоставляет на более выгодных условиях, по сравнению с рыночными. Например, на более продолжительный срок или по пониженной процентной ставке.

ПСБ активно сотрудничает с Фондом поддержки предпринимательства Ставропольского края - выдает гарантии клиентам для получения льготного финансирования Фонда, а также с Гарантийным Фондом (он становится поручителем для клиентов, если им не хватает залога). Кредитный портфель клиентов МСБ Ставропольского филиала достиг 10 млрд рублей.

- Для своих клиентов мы разработали программу «Растем вместе», - делится руководитель по развитию транзакционного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ Ольга Ушакова. - Это специальный продукт для аграриев с возможностью включения в льготную программу Министерства сельского хозяйства. Так, клиенты с устойчивым финансовым положением, могут получить финансирование вообще без залога. Кроме того, есть в ПСБ и проектное финансирование застройщиков. Ставка для них — от 0,01 процента годовых. Такая низкая ставка достигается при наполнении эскроу-счетов за счет доходов от остатков.

С программами Минсельхоза России активно работает и Сбербанк. За 2023 год заключено уже 544 сделки по программам льготного кредитования. Общая сумма — 11,3 миллиарда рублей.

- Также льготное кредитование продолжается по программе ПП1570, - уточняет управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов Это программа субсидирования по кредитам, выданным на покупку готовых производственных площадей, а также на строительство, реконструкцию и модернизацию.

Новые предложения для нового бизнеса

Бизнесменов в крае с каждым годом становится все больше. Соответственно, растут и предложения от государства и банков. Так, в ПСБ пользуется спросом онлайн-кредит «Лимит открыт».

- Максимальная сумма по кредиту — 100 миллионов рублей, - делится руководитель по развитию транзакционного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ Ольга Ушакова. - Срок кредита — 10 лет, а рыночная ставка — от 10 до 18 процентов годовых. Кредит выдается без залога, без поручительства, без предоставления отчетности. Всю информацию ПСБ получает из открытых источников, анализирует финансы и автоматически устанавливает предодобренный лимит. Кредит доступен как действующим, так и новым клиентам банка.

Получить консультацию и пройти обучение сегодня можно из любой точки Ставрополья, не выходя из дома. Достаточно зарегистрироваться на образовательных площадках, а также внимательно прислушиваться к консультациям финансовых экспертов и банковских менеджеров.

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