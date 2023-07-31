Увлекательный «аттракцион»: козел в Дагестане зацепился рогами за высоковольтные провода

Фото: стоп-кадр

В Дагестана на видео попал козел, который «крутился» на высоковольтных проводах. Животное застряло на высоте и не могло слезть вниз, очевидец – вероятно, владелец – решил запечатлеть момент. На кадрах видно, как рогатый висит и маятниковым движением натягивает провода. Развлечение вовремя заметили, но прежде чем остановить, решили заснять.

Фото: стоп-кадр

На видео грузовик с прицепом, где находятся и другие животные, остановился в горной местности, чтобы забрать одного «сбежавшего». На небольшой высоте над машиной висели провода, и именно в тот момент козел решил совершить, пожалуй, самый неудачный прыжок из возможных.

В попытке совершить побег рогатый высоко прыгнул из прицепа, но зацепился рогами за провода.Так бы и остался он беспомощно висеть на линии электропередач, если бы хозяин вовремя не заметил, как провода провисли под весом взрослого козла.

Последствия неудачного побега попали на камеру, а рогатый, явно недовольный своим «аттракционом», издавал протяжное блеяние, но был спасен из плена. Его жизни едва ли что-то угрожает, но вот неприятный осадок наверняка остался.