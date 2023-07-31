Не рассчитали силы: пожилых туристов из Московской области ищут в КБР

Туристы отправились в поход без подготовки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кабардино-Балкарии спасатели ищут двух пожилых туристов. Пара попыталась взобраться на высоту без адаптации, но не рассчитала силы.

Двое туристов из Московской области отправились в поход в конце июля. Они выдвинулись из альпинистского лагеря «Безенги» и планировали посетить ледник Уллуауз и гору Мижирги — один из пятитысячников Северного Кавказа высотой 5047 метров.

Гора Мижирги входит в массив Безенгийской стены. Фото: DenisMoscow6981 / Wikimedia

Вернуться в лагерь они должны были к вечеру субботы 29 июля, но к назначенному времени туристы не появились. Как выяснила «КП-Ставрополь», москвичи отправились в поход без акклиматизации, несмотря на предупреждения сотрудников лагеря. Неподготовленный организм помешал им закончить поход самостоятельно.

Утром 31 июля за ними отправились спасатели. На помощь туристам выдвинулись 4 сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Поиски туристов продолжаются.

Накануне в горах КБР турист сорвался со скалы. Чудом выжившего мужчину эвакуировали с высоты 3700 метров и передали медикам.