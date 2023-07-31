«Камень в кармане застрял»: до убийства 10-летней девочки подросток из Карачаевска готовил еще два нападения

Подросток тщательно готовился к убийствам в своем подъезде. Фото: соцсети/архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Подросток из Карачаевска уже четвертый месяц находится под следствием за убийство 10-летней школьницы. Но теперь ему предстоит ответить не только за это преступление, но и за подготовку к еще двум.

Трагедия прогремела на всю страну 20 апреля 2023 года. Четвероклассница вышла в магазин за мороженым и пропала. Родители позвонили в полицию, и сотрудники отправились на ее поиски. Спустя несколько часов девочку нашли с перерезанным горлом и без одежды в одной из квартир ее же дома.

Практически сразу полицейские вышли на подозреваемого — 15-летнего подростка, который учился в одной школе с погибшей. Он признался в содеянном и рассказал следователям, что хотел изнасиловать девочку.

Убитая горем мать девочки. Фото:скриншот видео

Суд признал парня вменяемым, рассказал руководитель следкома Карачаево-Черкессии Николай Щепкин в интервью ГТРК КЧР. Он также отметил, что судить подростка будут не только за убийство.

Следователи выяснили, что до нападения на школьницу подросток уже дважды пытался совершить похожее преступление. Оба раза выбранных им жертв спасла чистая случайность.

— В дверь подъезда он установил камень, который придерживал ее, чтобы она не закрывалась. Это не вызвало подозрений, так многие делают. За месяц до [убийства] он пошел вслед за девушкой из этого подъезда, взял камень, держал его в руке, но испугался и не стал ничего делать. За две недели до убийства он пошел за другой девушкой, взял этот камень, положил его себе в карман, поднялся с ней до лестничной клетки. Но пока он ждал лифт, он просто не смог достать камень из кармана. Только из-за этого девушка осталась жива, — рассказал Щепкин.

А вот третьей жертве не повезло. Как позже узнали следователи, тем же камнем подросток оглушил 10-летнюю соседку и затащил ее в свою квартиру. Что именно он делал с девочкой, глава следкома республики предпочел не рассказывать, но назвал эти действия «ужасными».

После задержания следователи попытались разобраться, что сподвигло молодого парня на жуткое преступление. Для окружающих он был образцовым мальчиком, однако втайне у подростка были другие интересы. В его истории браузера правоохранители нашли сайты, пропагандирующие насилие.

— Им двигала, говоря бытовым языком, похоть. Желание насиловать, управлять другим человеком, который меньше него, слабее него, — поделился с журналистами Щепкин.

Теперь парня будут судить за два покушения вдобавок к уже вменяемой ему статье — убийство малолетней. Взрослому преступнику за это грозило бы пожизненное лишение свободы. Однако по закону 16-летнего парня не могут осудить более чем на 10 лет.

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