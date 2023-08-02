От 12 лет до пожизненного: вынесен приговор убийцам 37 человек

Суд над самим Гагиевым еще продолжается. Фото: личный архив Гагиева

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор бандитам, убившим 37 человек на территориях Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия – Алания за 10 лет. Помимо этого, их обвиняли в покушении на убийство четырех человек и похищении и лишении свободы еще двоих, а также посягательстве на жизнь трех сотрудников правоохранительных органов. В числе жертв бандитов — зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев и бывший мэр столицы Северной Осетии Виталий Караев.

Следствие доказало, что все подсудимые входили в банду Аслана Гагиева, более известного в криминальном мире по прозвищу Джако. Его также называют одним из самых известных и жестоких киллеров в России.

Суд приговорил десятерых подсудимых к лишению свободы на сроки от 12 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 года 6 месяцев. Еще двоих — отправили пожизненно в исправительную колонию особого режима.

Что касается суда над самим главарем бандитов, то он еще идет. На одном из последних заседаний Аслан Гагиев заявил, что хотел бы жениться в СИЗО, если, конечно, найдется “сумасшедшая”, которая за него пойдет. Сам Гагиев некоторыми СМИ называется отцом 22 детей.

Джако любил детей. В 2000-х годах даже помогал их спасать. В это время в Северной Осетии различные преступные группировки похищали богатых наследников с целью выкупа. За помощью родители приходили к Аслану Гагиеву. Он брал с них деньги и приказывал своим бойцам: детей вернуть, а похителей — убить. Таким образом криминальный авторитет и зарабатывал, и устранял конкурентов.