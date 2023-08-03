Заключенные на свадьбе: невесте в Дагестане пришлось танцевать с двумя мужчинами в наручниках

Первый танец молодоженам пришлось танцевать с «третьим лишним». Фото: скриншот из видео

Во время свадьбы в Дагестане произошел необычный инцидент, связанный с традицией похищения одного из молодоженов. Однако на этот раз все вышло из-под контроля.

Один из друзей жениха решил помочь ему избежать похищения и решил приковать его к себе наручниками, чтобы товарища не забрали. Но уже застегнув оковы, он осознал, что не помнит, где спрятал ключ. В итоге в центре традиционного первого танца молодоженов оказались не только жених и невеста, но и забывчивый друг.

В соцсетях распространились кадры, на которых троица стоит посреди круга танцоров. На лицах скованных мужчин четко читается смущение.

Но все закончилось благополучно — ключи все же нашли. Но уже после танца «на троих».

Этот случай вызвал бурные обсуждения в сети — нечасто на свадьбах что-то идет не так при похищении жениха. Обычно неловкие, а то и незаконные ситуации связаны с кражей невест. Так, в июне этого года стало известно об уголовном деле на «жениха», который силой пытался женить на себе несовершеннолетнюю девочку.

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