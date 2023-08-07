Пригрозил позором: за шантаж и изнасилование 14-летней девочки жителю Дагестана дали год условно

Девочка смогла рассказать маме о случившемся только через два года Фото: Shutterstock

Тагир и Зухра познакомились в 2021 году. Отношения между подростками были на грани дружбы и романтики. Мама Зухры и не подозревала, что через два года будет отстаивать честь дочери в суде, а на скамье подсудимых будет тот самый «безобидный друг». Подробности истории выяснила «КП-Ставрополь».

Школьница была популярна среди мальчиков. Кроме 16-летнего Тагира, девочка «дружила» с одноклассником Халилом. Мальчик вскружил Зухре голову настолько, что, несмотря на строгие традиции, она разрешила ему лишить ее девственности.

Возлюбленный пообещал хранить случившееся в тайне. Но желание произвести впечатление на друзей оказалось сильнее. Халил рассказал о своих половых подвигах одному другу, тот — другому, и слухи дошли до 16-летнего Тагира.

Влюбленный в Зухру подросток был в бешенстве. Он устроил девочке сцену ревности, но в итоге подростки разрешили свои разногласия. По крайней мере, так думала Зухра.

Всего через месяц после знакомства Тагир позвал девочку погулять. Школьница понятия не имела, что у ее «друга» в планах была вовсе не невинная прогулка.

Парень привел Зухру на стройку. Место не вызвало подозрений — среди школьников недостроенные здания были популярным местом.

— Зайдя туда, Тагир стал меня обнимать и целовать. Мне это не понравилось, и я стала сопротивляться. Он разозлился, завел разговор о моем общении с Халилом и стал требовать, чтобы я прекратила с ним общение, — рассказала Зухра.

Маска спокойствия слетела с Тагира, и он набросился на девочку с обвинениями. В представлении парня школьнице ничего не мешало отдаться ему, раз у нее уже был подобный опыт. Отказ Зухры взбесил подростка настолько, что он стал шантажировать девочку.

Парень напал на девочку на стройке Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Я разозлился и потребовал, чтобы она [совершила со мной действия сексуального характера], иначе я расскажу ее маме, учителям и подругам, что она больше не девственница, и опозорю ее, — рассказал следователям Тагир.

Под давлением напуганная девочка согласилась. Школьница сделала то, что требовал от нее агрессивный спутник, и после этого они разошлись по домам. Никто из них не уточнял, продолжили ли Зухра и Тагир общаться после этого.

Через два года, в феврале 2023 года, Зухра наконец решилась рассказать маме о случившемся. Шокированная женщина немедленно обратилась в полицию.

Расследование случившегося закончилось в рекордно короткий срок — всего пять дней. Тагир немедленно во всем сознался и подробно рассказал следователям обстоятельства, показал место преступления и раскаялся в содеянном.

Суд учел раскаяние подростка, как и тот факт, что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним. По статье «Понуждение к действиям сексуального характера» его приговорили к 1 году условно. Тагиру придется встать на учет, раз в месяц приходить в полицию для регистрации и не менять место жительства в течение срока.

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