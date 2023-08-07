Жаркая погода на Ставрополье закончится не скоро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье установилась очень жаркая погода. По прогнозу ставропольского Гидрометцентра, в течение недели температура будет достигать +40 ...+42 градусов.

Как утверждают синоптики, жара является опасным метеорологическим явлением. Случается в Ставропольском крае ежегодно в период с июля по август. С 7 по 11 августа температура воздуха поднимется до +40 ...+42 градусов тепла. Например, вчера воздух нагрелся до +39 градусов. Сегодня, 7 августа, синоптики прогнозируют до + 40 градусов. Средняя месячная температура воздуха в августе составляет 23.2 градуса.

— Наименьшая температура на КМВ, в Предгорном районе и в Ставрополе. На всей остальной территории отмечается выше +38 градусов, — сообщила «КП» начальник отдела гидрометобеспечения и мониторинга окружающей среды ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова.

Когда спадет жара в Ставропольском крае

По ее словам, жара в это время для края — не аномалия. Она случается в Ставропольском крае ежегодно в июле-августе.

— Это лето даже холоднее, чем прошлое, — отмечает Пьянова.

Спад температуры прогнозируется после 11 августа.

На последний месяц лета в среднем приходится около 9% годовой суммы осадков. Примерно от 30 мм от общей суммы выпадает на востоке края и до 70 мм в Кисловодске.

Что делать в жару

В жару врачи советуют обратить внимание на водный баланс организма. Жителям края советуют пить больше воды и меньше находиться на солнце. Ведь высокая температура воздуха может спровоцировать перегрузки всех систем и органов, особенно сердечно-сосудистой системы. Под удар также попадает дыхательная и мочевыделительная системы.

Особенно остро такую погоду переживают пожилые ставропольцы и маленькие дети. Помимо этого, опасаться жары стоит ставропольцам, страдающим онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты.

В сорокоградусную жару медики рекомендует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей и обязательно надевать легкие головные уборы. Также необходимо пользоваться солнцезащитным кремом. Он позволит сохранить кожу от ультрафиолетовых лучей.

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