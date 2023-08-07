Затоплены дома, разбиты дороги: в Дагестане устраняют последствия схода селя

Сель затопил дома и подвалы, разбил дороги. Фото: пресс-служба МЧС России

В селе Алчуниб Чародинского района Дагестана после схода селя, доведшего местных жителей до паники, сносил мосты, рушил дороги и топил дома, спасатели начали устранять последствия. Происшествие случилось из-за сильных дождей, поливающих республику. Из-за этого в горах начал образовываться поток из воды и горных пород, стремящийся вниз.

По данным пресс-службы МЧС России, селевые массы заполнили подвалы и первые этажи четырех жилых домов; в подвалах и во дворах десяти домов оказалась грязь с водой и горными породами. Также 400 метров внутрисельской дороги оказалось повреждено. Степень проблемы ведомство не сообщает.

— Спасатели МЧС России помогают местным жителями расчищать территории. В работах задействованы 14 человек личного состава и две единицы техники, – сообщает пресс-служба МЧС России.

Местные жители вместе с сотрудниками МЧС устраняют последствия схода селя: убирают грязь с водой из подвалов и домов, дворы подметают, камни складывают в КАМАЗы. На все работы понадобится какое-то время, уборка может затянуться на неизвестное время.

Напомним, что 4 августа местные жители села попали под сильные селевые потоки, которые буквально уничтожали все на своем пути. На кадрах, снятых местными жителями, видны обломки бетона, бревна и прочих конструкций, в том числе и большая бетонная труба, – все это несла на себе волна грязи.

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