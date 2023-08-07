Ходят в купальниках и лезут в фонтаны: как Ставрополь переживает аномальную жару

Жара загнала жителей Ставрополя в фонтаны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жара в Ставрополе достигла пика 7 августа. Гидрометцентр говорит, что днем температура в городе колеблется от 34 до 42 градусов, но термометры горожан показывают цифры и выше обещанных. Корреспондент «КП-Ставрополь» прошелся по улицам и посмотрел, как горожане справляются с солнцепеком.

Даже днем, в самый разгар жары, привычные к капризной погоде жители Ставрополя не хотят оставаться дома. Дети беспечно катаются по раскаленным велодромам.

Раскаленный метал не мешает велосипедистам и скейтерам Фото: Залина ТАТАРОВА

Казалось бы, городские площади без живительной тени деревьев должны быть пустынны в такую погоду. Но нет — по Александровской площади люди спокойно прогуливаются, как ни в чем не бывало.

Жители города привыкли к перепадам температуры Фото: Залина ТАТАРОВА

Жара жарой, а работу никто не отменял. На площади Ленина рабочие, утирая пот, возводят площадки для фестиваля уличной культуры «Кардо», который пройдет в Ставрополе с 17 по 20 августа.

В Ставрополе, несмотря на жару, готовятся к фестивалю Фото: Залина ТАТАРОВА

Совсем отчаявшиеся ставропольцы облюбовали «мокрые» оазисы в раскаленном городе. Запреты властей залезать в фонтаны в такую погоду просто забыты.

На юге Ставрополя три девушки элегантно присели на краешек фонтана «Дружбы народов».

Горожанке решили охладиться в фонтане Фото: Залина ТАТАРОВА

А вот на Солдатской площади другие горожанки, не церемонясь, прогуливаются прямо в воде.

Запреты не мешают ставропольчанкам гулять прямо по фонтану Фото: Залина ТАТАРОВА

В окрестностях Комсомольского пруда — единственного водоема в городе — совсем весело. Утомленные солнцем горожане, рискуя обгореть, гуляют в одних купальниках.

Пожилая горожанка отдыхает на солнцепеке прямо в купальнике Фото: Залина ТАТАРОВА

На лужайке мы заметили делового мужчину, который по-своему приспособился к жаре. С серьезным видом ставрополец ведет телефонные переговоры в одних плавках.

Жара не мешает решать вопросы по телефону, пусть и в одних плавках Фото: Залина ТАТАРОВА

Похоже на кадры с сочинских курортов? А нет — ставропольский ничем не хуже. В отсутствие моря горожан вполне устраивает побережье пруда, так что пляж в этот день переполнен.

Пляж Комсомольского пруда 7 августа Фото: Залина ТАТАРОВА

Пока на улицах люди невозмутимо прогуливаются в плавках и по фонтанам, в соцсетях горожане в ужасе делятся фотографиями градусников. Даже дома, в квартире на теневой стороне, жители Ставрополя страдают от 30-градусной жары.

Термометр ставропольчанки в кварире в районе Нижнего рынка Фото: СОЦСЕТИ

На юге города термометр другого местного жителя и вовсе показывает +43. Правда, такая температура — напрямую под солнцем.

Такую температуру зафиксировал житель Ставрополя на солнце Фото: СОЦСЕТИ

Лишь один вопрос волнует горожан — сколько еще терпеть? Ответ на этот вопрос «КП-Ставрополь» узнала у синоптиков.

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А пока что специалисты напоминают — жара может быть не только неприятной, но и опасной.

— Существует существует вероятность возникновения ЧС (происшествий) не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждение сельскохозяйственных угодий, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами у населения, — предупредили в МЧС Ставрополья.