Ходят в купальниках и лезут в фонтаны: как Ставрополь переживает аномальную жару

Жара загнала жителей Ставрополя в фонтаны
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Жара в Ставрополе достигла пика 7 августа. Гидрометцентр говорит, что днем температура в городе колеблется от 34 до 42 градусов, но термометры горожан показывают цифры и выше обещанных. Корреспондент «КП-Ставрополь» прошелся по улицам и посмотрел, как горожане справляются с солнцепеком.
Даже днем, в самый разгар жары, привычные к капризной погоде жители Ставрополя не хотят оставаться дома. Дети беспечно катаются по раскаленным велодромам.
Раскаленный метал не мешает велосипедистам и скейтерам
Фото: Залина ТАТАРОВА
Казалось бы, городские площади без живительной тени деревьев должны быть пустынны в такую погоду. Но нет — по Александровской площади люди спокойно прогуливаются, как ни в чем не бывало.
Жители города привыкли к перепадам температуры
Фото: Залина ТАТАРОВА
Жара жарой, а работу никто не отменял. На площади Ленина рабочие, утирая пот, возводят площадки для фестиваля уличной культуры «Кардо», который пройдет в Ставрополе с 17 по 20 августа.
В Ставрополе, несмотря на жару, готовятся к фестивалю
Фото: Залина ТАТАРОВА
Совсем отчаявшиеся ставропольцы облюбовали «мокрые» оазисы в раскаленном городе. Запреты властей залезать в фонтаны в такую погоду просто забыты.
На юге Ставрополя три девушки элегантно присели на краешек фонтана «Дружбы народов».
Горожанке решили охладиться в фонтане
Фото: Залина ТАТАРОВА
А вот на Солдатской площади другие горожанки, не церемонясь, прогуливаются прямо в воде.
Запреты не мешают ставропольчанкам гулять прямо по фонтану
Фото: Залина ТАТАРОВА
В окрестностях Комсомольского пруда — единственного водоема в городе — совсем весело. Утомленные солнцем горожане, рискуя обгореть, гуляют в одних купальниках.
Пожилая горожанка отдыхает на солнцепеке прямо в купальнике
Фото: Залина ТАТАРОВА
На лужайке мы заметили делового мужчину, который по-своему приспособился к жаре. С серьезным видом ставрополец ведет телефонные переговоры в одних плавках.
Жара не мешает решать вопросы по телефону, пусть и в одних плавках
Фото: Залина ТАТАРОВА
Похоже на кадры с сочинских курортов? А нет — ставропольский ничем не хуже. В отсутствие моря горожан вполне устраивает побережье пруда, так что пляж в этот день переполнен.
Пляж Комсомольского пруда 7 августа
Фото: Залина ТАТАРОВА
Пока на улицах люди невозмутимо прогуливаются в плавках и по фонтанам, в соцсетях горожане в ужасе делятся фотографиями градусников. Даже дома, в квартире на теневой стороне, жители Ставрополя страдают от 30-градусной жары.
Термометр ставропольчанки в кварире в районе Нижнего рынка
Фото: СОЦСЕТИ
На юге города термометр другого местного жителя и вовсе показывает +43. Правда, такая температура — напрямую под солнцем.
Такую температуру зафиксировал житель Ставрополя на солнце
Фото: СОЦСЕТИ
Лишь один вопрос волнует горожан — сколько еще терпеть? Ответ на этот вопрос «КП-Ставрополь» узнала у синоптиков.
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А пока что специалисты напоминают — жара может быть не только неприятной, но и опасной.
— Существует существует вероятность возникновения ЧС (происшествий) не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждение сельскохозяйственных угодий, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами у населения, — предупредили в МЧС Ставрополья.