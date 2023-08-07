Молчала четыре года: педофила со Ставрополья посадили на 10 лет за изнасилование 8-летней девочки

Педофила со Ставрополья приговорили к сроку за изнасилование 8-летней девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петровском округе Ставрополья к длительному сроку приговорили 45-летнего местного жителя, который насиловал 8-летнюю девочку. В январе, июле и августе 2019 года педофил заманил к себе потерпевшую и насиловал. Вероятно, злоумышленник запугивал жертву, чтобы та возвращалась к нему для еще одного акта изнасилования.

Педофил со временем потерял интерес к девочке и после не приставал к ней. Уголовное дело никто не заводил, потому что никто не знал о произошедшем. Злоумышленник уже мог подумать, что срок его миновал, но спустя почти четыре года потерпевшая решила рассказать о случившемся маме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В январе, июле и августе 2019 года осужденный совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки. О противоправных действиях злоумышленника потерпевшая молчала почти 4 года. В марте 2023 года девочка рассказала о случившемся маме, – пишет ведомство.

Теперь убежать от правосудия педофилу не удалось: сотрудники полиции поймали его и доставили в отделение полиции. Начались длительные разбирательства, против злоумышленника завели уголовное дело по трем эпизодам статьи «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Педофила признали виновным во всех преступлениях и назначили наказание – 10 лет лишения свободы в колонии строго режима.