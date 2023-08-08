Отравились, спасая груз: мороженщик погиб в фургоне от угарного газа на трассе в Дагестане

Парни не успели вовремя выбраться из машины. Фото: архив КП / МВД Дагестана Фото: Залина ТАТАРОВА

Водитель грузовика с мороженым погиб на трассе в Дагестане. Причиной смерти молодого парня назвали отравление угарным газом.

Доставщик мороженого, 27-летний Асадула, в этот день позвал своего друга помочь с работой. Они ехали по трассе в Буйнакском районе, когда почувствовали в салоне неприятный запах.

Парни заподозрили неладное, когда вслед за запахом пришли слабость и тошнота. Асадула припарковался на обочине и вышел из машины, оставив грузовик проветриваться.

Но уже было поздно, молодые люди успели вдохнуть слишком много угарного газа. Асадула скончался на дороге. Его друг, 28-летний Камиль, не успел выйти из машины и потерял сознание.

Как позднее выяснили полицейские, роковым стало решение парней не глушить мотор, чтобы мороженое не растаяло.

Водитель не стал глушить мотор, чтобы сохранить товар. Фото: МВД Дагестана

— По дороге, по всей видимости, они остановились на обочине чтобы отдохнуть, но ввиду того, что перевозили замороженные продукты, решили не глушить мотор, дабы всё не растаяло, — рассказали в МВД Дагестана.

Камиля в критическом состоянии доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются медики. А полиция тем временем разбирается в причинах трагедии.

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