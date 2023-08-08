Притворилась школьницей: пенсионера из Дагестана запугивали интимным видео

У пенсионера вымогали 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Дагестана шантажировали 70-летнего мужчину угрозами заявить о педофилии и распространением интимных видео. В подробностях истории разбирался корреспондент «КП-Северный Кавказ».

История разворачивалась в январе 2023 года. Тогда две подруги — 20-летняя Амина и 19-летняя Мадина — заселились в гостиницу в Махачкале, где снимали комнату за 500 рублей за сутки.

Первые дни, как рассказал администратор гостиницы — 70-летний Магомед, девушки вели себя прилично, платили за жилье вовремя и не шумели. Однако картина изменилась спустя неделю после проживания — подруги перестали платить.

Магомед не стал терпеть нахлебниц. Он стал периодически заходить к девушкам и требовать оплату жилья. Тогда от выселения их уберегли постоянные обещания.

В один из вечеров, когда Амина ушла на к подруге, в номере осталась Мадина. Девушка уснула в комнате, не закрыв входную дверь. Проснулась она от прикосновений Магомеда.

Согласно показаниям Мадины, 70-летний мужчина сидел на кровати и приставал к ней. Ее крики о помощи заглушил пенсионер, сказав, что зарежет девушку. Тем не менее, она нашла другой способ напугать нападавшего — заснять его действия на телефон. Арендодатель испугался и покинул комнату.

Магомед полностью отрицает обвинения. По его словам, девушка была не против ухаживаний. Однако в ту ночь она его отвергла, и он ушел без скандалов.

Тем не менее, видео с «ухаживаниями» Мадина разослала своим старшим друзьям — ранее судимым за кражу Анвару и Камалу. Им девушка рассказала в красках, как 70-летний мужчина пытался ее изнасиловать. Только во время рассказа снизила свой возраст на два года. Парни пообещали расправиться с обидчиком.

Отстоять честь своей подруги товарищи решили шантажом. Рано утром они приехали в гостиницу, где Магомед уже требовал очередную плату за комнату. Для большей убедительности парни переоделись в синюю камуфляжную форму, пришив к ней погоны. Магомеду они представились, как сотрудники Росгвардии. Предъявить соответствующие документы защитники не смогли.

На встрече Магомеду объяснили, что если он не отдаст им 100 тысяч рублей, Мадина обвинит его в педофилии и напишет заявление в полицию. Вымогатели пообещали «слить в сеть» фото и видео, которые девушка сделала ночью в номере.

Такой суммы у Магомеда не оказалось, поэтому в панике он попросил позвонить его сыну. Он, как казалось мужчине, может решить проблему. Анвар и Камал встретились с парнем возле троллейбусного кольца. Несмотря на угрозы, у сына Магомеда тоже не оказалось такой суммы. Но он сумел сторговаться.

Сын пообещал им перевести 10 тысяч рублей в качестве задатка. Услышав это, один из ребят засмеялся и обозначил, что для решения вопроса с его отцом необходимо, как минимум 30 тысяч рублей.

Чтобы добиться всей суммы, Мадина, Анвар и Камал стали отправлять Магомеду видео, голосовые сообщения и оскорбления. Так они пытались его запугать и ускорить выплату. Помимо этого, девушка отправляла жертве фото заявления в правоохранительные органы.

— Полчаса хватит? Больше я тебе не могу дать, я их тоже держать здесь не собираюсь. Мы в отдел едем, там уже сам решишь с операми <…> Просто, Магомед, я всё понимаю, как ты говоришь, не олигархи, не депутаты мы, просто как можно быстрее решай эту суету с девочками и с этим пацаном тоже, давай закроем эту тему навсегда, — пишет Магомеду один из злоумышленников.

Пока злоумышленники встречались с сыном, Магомед написал заявление в полицию и тогда стал действовать под чутким контролем правоохранителей. По их советам, он перевел им 10 тысяч рублей. После этого вымогателей задержали.

Суд признал Мадину, Анвара и Камала виновными по статье «вымогательство». Девушку приговорили к условному сроку на 2 года, а парней отправили на 1 год и 6 месяцев в колонию строгого режима.

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