Кусает локти из-за Дурова: Айза внезапно вспомнила об отвергнутом ухажере

Айза пожалела, что "отшила" Павла Дурова. Фото: соцсети героев публикации. Фото: Алина МАКСИМОВА

Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала подписчикам о том, как когда-то отказала Павлу Дурову. По ее словам, основатель Telegram оказывал ей знаки внимания, но без взаимности.

- Эх! Знаете, о чем вспомнила сейчас? Как отшила Павла Дурова, когда много лет назад он проявлял ко мне внимание. Не на того поставила, - сообщила Айза своим подписчикам.

Об отвергнутом ухажере уроженка Чечни вспомнила после того, как в Сети стали бурно обсуждать стоимость арендованной Дуровым виллы на островах Джумейра. По данным Forbes, аренда обходится одному из самых богатых бизнесменов Дубая в 1 млн долларов в год.

Подписчики Айзы с юмором отнеслись к ее откровениям и усомнились в том, что это было на самом деле.

- Интересно, Дуров знает, что Айза его отшила, - интересуется один из комментаторов.

- Какие сенсации! Может книгу написать? А так, конечно же ждём подробности, - пишет другой.

Сама же Айза сейчас вместе с двумя сыновьями живет на Бали, где строит собственный дом и пытается наладить личную жизнь. По ее словам, она уже дважды ходила на свидание с одним и тем же мужчиной. Личность избранника она не раскрывает, но утверждает, что он не говорит по-русски.

Некоторые предположили, что пост о Дурове она разместила, чтобы вызвать у нового кавалера чувство ревности. Подобные домыслы экс-супруга рэпера Гуфа тут же опровергла.

- Для чего это? Ну вот правда! Мой объект интереса даже не знает русского языка. И уж точно не знает о существовании моего аккаунта в телеге, - написала Айза.

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