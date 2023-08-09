Новое чудо от хирургов в зоне СВО - достали осколок из сердца бойца прямо на передовой!

Медикам приходится работать в экстремальных условиях. Фото: ТГ-канал Добровольческие батальоны из РСО-Алания

Как же хочется, чтобы страна знала своих героев в лицо!.. Вот только пока идет специальная военная операция, многих из них нельзя ни показывать, ни называть по имени. Но обезличенный подвиг таковым же быть не перестает?

Эту историю рассказали представители добровольческих батальонов «Шторм» и «Алания» из Северной Осетии в своем объединенном аккаунте в соцсетях. Одному из бойцов в сердце вошел осколок. Даже в мирных условиях травма этого органа - всегда лотерея. До 90% пострадавших просто не успевают довезти до больницы. А иногда происходят настоящие чудеса. Так, например, российские врачи смогли вытащить неразорвавшеюся гранату из грудной клетки мужчины и 12-сантиметровый катетер из сердца мальчика, «забытый» там 8 (!) лет назад.

Ситуация с упомянутым выше бойцом - как раз из категории чудес.

- Есть такая профессия - Родину защищать. И есть профессия - спасать тех, кто защищает Родину. Бойцы рискуют жизнью, чтобы не дать прорваться врагу. А врачи - чтобы спасти наши жизни, - говорится в сообщении, опубликованном в группе батальонов «Шторм. Осетия» и «Алания». - На военных медиков ложится суровая необходимость быть в самом центре боевых действий. За операционным столом, за рулем машины эвакуации, в стенах полевого госпиталя - у каждого своя героическая битва.

Сейчас жизни бойца уже ничего не угрожает. Фото: ТГ-канал Добровольческие батальоны из РСО-Алания

В публикации подчеркивается, что медикам приходится работать на пределе своих возможностей, сохраняя спокойствие и оставаясь сосредоточенными в экстремальных, далеких от идеальных условиях.

Несмотря на непредсказуемость боевых действий, дефицит времени и прочие сложности, хирурги отдельного медицинского батальона из Северной Осетии прямо на передовой удалили осколок из сердца военнослужащего. Сейчас его жизни ничего не угрожает, мужчина идет на поправку.

Кстати, ранее отличился другой осетинский медик с позывным Чикола. Именно благодаря его молниеносной реакции удалось спасти командира спецназа «Ахмат», Героя России Апти Алаудинова после покушения.