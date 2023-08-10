Одноклассники запустили витрину поздравлений

Фото: Одноклассники

Социальная сеть Одноклассники запустила витрину поздравлений. Теперь пользователи могут оставлять текстовые пожелания на открытой витрине, присоединяться к уже опубликованным поздравлениям или планировать их заранее.

Востребованность поздравлений внутри соцсети в 2023 году увеличивается. Во втором квартале пользователи ОК отправили 11,2 млрд подарков (рост год к году на 49%), 632 млн открыток (+15%). Новый сервис позволит поздравлять друзей не только с крупными праздниками, но и с профессиональными и личными событиями. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS.

Чтобы написать поздравление, пользователям необходимо зайти в раздел «Праздники» и перейти в «Витрину поздравлений», где можно увидеть пожелания для друзей или всех пользователей соцсети. Каждый сможет увидеть теплые слова не только на витрине, но и в своей ленте. Кроме того, можно настроить отложенную отправку и поздравить друга с будущим событием, при этом оповещение придет в нужную дату.

Год назад ОК первыми среди соцсетей представили отдельную витрину подарков в новом видеоформате со звуком. Новый формат визуального общения помог пользователям разнообразить коммуникацию друг с другом, а знаменитостям – встроиться в общение своих подписчиков и расширить круг фанатов.