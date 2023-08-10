Сорвался со скалы: 34-летнего туриста из Москвы эвакуировали на вертолете в Кабардино-Балкарии

Фото: пресс-служба МЧС по КБР

В горах Кабардино-Балкарии 34-летний турист из Москвы сорвался со скалы Архимед на высоте 4000 метров. Альпинист совершал восхождение в группе из трех человек, включая его самого. Утром 10 августа спасатели получили сигнал бедствия, снарядили спасательную операцию и отправились на поиски.

— На работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе трех человек. По состоянию на 11:50 10 августа 2023 года поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены, – сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

Эвакуировать пострадавшего пешком не решились, поэтому спасатели отправили вертолет для помощи. Летательное судно со спасателями добралось до места происшествия, туриста погрузили и отвезли в районную больницу Нальчика.

Фото: пресс-служба МЧС по КБР

Спасатели доставили альпиниста в медучреждение и отдали в руки медиков. О его состоянии не сообщается, но врачи помогают пострадавшему поправиться после падения.

Ведомство напоминает, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья. Со склона Архимеда уже срывался турист и получал травмы, спасатели вылетали к нему на помощь. И даже пожилые альпинисты терялись в горах.

Другой случай произошел в Северной Осетии, где группа туристов упала с гребня перевала Комлагат, специалисты разделялись на две группы, чтобы отыскать пострадавших. Их спасли и доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сорвался со скалы: в КБР спасатели эвакуировали пострадавшего на горе «Архимед» туриста

В КБР спасатели эвакуировали сорвавшегося со скалы туриста (Подробности)

Не рассчитали силы: пожилых туристов из Московской области ищут в КБР

Спасатели в Кабардино-Балкарии ищут двух туристов из Московской области (Подробности)

Альпинисты серьезно травмированы: спасатели на подходе к туристам, упавшим с гребня перевала Комлагат

Спасатели почти дошли к пострадавшим в горах Северной Осетии (Подробности)