Грозили слить секс-видео: вор, куртизанка и любитель пьяной езды шантажировали мужчин в Дагестане

Махачкале парни разводили на деньги земляков. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

В Махачкале парни разводили на деньги земляков, клюнувших на их подставную красотку «в поиске» на сайте знакомств. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» узнала подробности, изучив материалы судебного дела.

Еще в начале 2022 года судимый за кражу Дауд собрал команду из близких по духу: любителя сеть за руль подшофе Саида (неоднократно за то наказанный), его друга Арсена, куртизанки Динары.

По плану шантажистов, Динара была обольстительницей. Она продвигала интимные услуги под видом «тайского массажа». Свое тело клиентам девушка предлагала за 2500 рублей. От желающих отбоя не было! В любовный капкан попали как минимум трое.

Встречи «на одну ночь» проходили в съемной посуточно квартире. Динара приглашала клиентов после 23 часов. Вместе с ней приезжали сообщники, они прятались в другой комнате. Ничего не подозревающие клиенты заходили в гости, и, как только наступала кульминация процесса, Дауд и его компания врывались в комнату с включенной на телефоне видеокамерой.

Далее по сценарию — угрозы и шантаж. Под угрозой распространения интимных видео шантажисты вымогали 20 тысяч рублей. Их не волновало, есть деньги, займет или отдаст последнее. Ролики обещали «слить» в сеть. Только после оплаты запись удалялась, и пострадавший мог уйти. Но и это еще не все. Одну из жертв поставили на колени, избили и заставили на камеру рассказать подробности интимного акта. Поймать преступников помог случай. Их за рулем дорогой иномарки этой жертвы остановил патруль ДПС. Подвергшийся шантажу мужчина был в салоне. Воспользовавшись случаем, он выложил правоохранителем все, что творили с ним вымогатели.

Дауд и его правая рука Саид получили по 2 года и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Туда же отправился Арсен на 1 год и 9 месяцев. Что касается лица банды — Динары, то ее суд отправил в колонию на 1 год и 6 месяцев.

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