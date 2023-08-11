Дефекты на дороге к махачкалинскому аэропорту оказались слишком серьезными. Фото: ГКУ «Дагестанавтодор»

Еще в первых числах августа 2023 года на 7 км трассы республиканского значения «Махачкала - Аэропорт» в Дагестане сильно просел асфальт. Автолюбители предупреждали друг друга в соцсетях о яме, из-за которой легко можно потерять управление на большой скорости, а в «Дагестанавтодоре» сообщили, что ситуация находится на контроле, а подрядчику «поручено устранить выявленные дефекты». Но затем выяснилось, что на дороге не просто «дефекты», а серьезные проблемы, поэтому движение по автодороге «Махачкала - Аэропорт» пришлось частично перекрыть.

Как объяснили в пресс-службе «Дагестанавтодора», задержка выполнения работ связана с устранением повреждений металлической трубы напорной канализации.

Схема объезда дороги Махачкала - Аэропорт

- Вместе с тем для проведения работ по восстановлению дороги возникла необходимость полного закрытия движения по правой полосе в сторону аэропорта, - уточнили в организации.

По согласованию с ГИБДД, объезд будет осуществляться через путепровод в поселке Новый Хушет с выходом на трассу «Махачкала - Турали - Каспийск» (Старая трасса) и далее с выходом через Каспийск на трассу «Махачкала - Аэропорт».

Когда откроют трассу Махачкала - Аэропорт

- Убедительная просьба к водителям учесть данную информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать подходящий маршрут! - отметили в «Дагестанавтодоре» и принесли извинения за временные неудобства.

Ориентировочно, аварийно-восстановительные работы завершатся 14 августа 2023 года.