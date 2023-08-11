Спрячьте колени! В Осетии надели юбки на туристов-мужчин

Мужчины надели юбки для входа в некрополь. Фото: t.me/istizh Фото: Иветта АВРААМОВА

Давно хотели посмотреть на Даргавский некрополь в горах Северной Осетии? Будьте готовы покрыть оголенные части тела. Правило касается не только женщин.

Всех туристов просят одеваться подобающе для посещения Города мертвых. Если пришли в шортах, то придется завязать на поясе накидки, платины или же юбки. Даже если вы мужчина.

Теперь брутальные путешественники выглядят как шотландцы. И никто не возмущается и не отказывается покрываться. Хотя среди туристов виднеются и те, кто закрыл ноги, зато вошел с открытой татуированной спиной.

Мужчины надели юбки для входа в некрополь. Фото: t.me/istizh

Город мертвых закрывали для посещения туристов. Одна из участниц тургруппы в 2021 году осквернила захоронения. Девушка зашла в склеп и вынесла кости. В свое оправдание приезжая заявила, что считала кости муляжом. Юмор не оценили ни местные, ни полиция. Туристка стала фигуранткой уголовного дела по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Это не единственный случай. Парень из Пятигорска сделал селфи с черепом! Возмущенные осетины грозили ему расправой и проклятиями. И в этом случае тоже завели уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших. Закончилось все видео с извинениями.

Могильник в Даргавсе — самая посещаемая и мистическая достопримечательность Северной Осетии. Он отличается от православных кладбищ. Светло-желтые домики напоминают безлюдную деревушки. А это все же склепы, где навечно захоронены целые поколения горцев. Вместе с останками в гробницах хранятся вещи: восточные ткани, стеклянная посуда, табакерки, керамика.