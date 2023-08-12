Виновата музыка: два села Дагестана сошлись в массовой драке

Полицейские помешали перерасти конфликту в кровопролитие. Фото: пресс-служба ГУ МВД РД

Полицейским Дагестана вечером 11 августа пришлось разнимать примерно 100 человек на пустыре в Ногайском районе. Жители окрестных сел Шумелик и Батыр-Мурза сошлись в массовой драке из-за... Музыки!

Музыкальное сопровождение двух свадеб поссорило молодых людей днем ранее и те решили разобраться по-мужски следующим вечером. Каждый пришел выяснять отношения с внушающей толпой односельчан.

- Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово, и произошел конфликт, - рассказала представитель пресс-службы ГУ МВД республики.

Судя по видео, кровопролития, благодаря вовремя приехавшим полицейским, удалось избежать. Пришлось задействовать сотрудников в том числе из ближайших к Ногайскому районов. Для урегулирования ситуации на место выезжало руководство МВД Дагестана. Мирили людей и представители администрации района.