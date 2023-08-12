Прорывался на чужую свадьбу: в Дагестане 9-классник ударил ножом гостя, защитившего администратора ресторана

Школьник достал нож, когда не смог пробиться в банкетный зал на чужое торжество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дербенте 14-летний подросток исподтишка пырнул ножом 56-летнего гостя свадьбы, помешавшего школьнику зайти в банкетный зал. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану, 10 августа гуляя по улице с друзьями, 9-классник захотел «потусоваться» на чужой свадьбе.

На входе в ресторан его остановила администратор, помешавшая попасть на чужое торжество. Тогда старшеклассник попытался силой пробиться внутрь, пока его приятели оскорбляли девушку, в том числе нецензурными выражениями. Пострадавший вступился за сотрудницу.

Фото с места происшествия: СОЦСЕТИ

- Подошедший на шум мужчина сделал замечание подростку и попытался оттянуть его от девушки. В этот момент подросток достал из кармана нож и ударил мужчину, - комментируют в полиции.

Собран материал для принятия процессуального решения.