Еще одного пострадавшего туриста передали врачам КБР. Фото: МЧС России

Ночью 12 августа 2023 года камнепад накрыл две туристические группы в горах Кабардино-Балкарии. Альпинисты остановились переночевать на стоянке «Судейские ночевки» на высоте 3500 метров. Там проходит популярный маршрут по самому высокогорному району Кавказа, от альплагеря Безенги к леднику по долине Мижирги.

На базе в эти дни проходят сборы федерации альпинизма Санкт-Петербурга. Участники ее команды в том числе оказались в месте обвала горной породы. Камнепад стал неожиданностью для всех. По одной из версий до людей долетели осколки треснувшего от жары ледника.

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По последней информации МЧС России, всего пострадали 7 человек, один погиб. По некоторым данным, в числе шести пострадавших 35-летний Михаил Р. с тупой раной живота, две 24-летние туристки Алина (у нее открытая черепно-мозговая травма и перелом черепа) и Дарья с сочетанной травмой. К сожалению, есть погибший — обнаружено тело альпиниста из Санкт-Петербурга. Выжившие доставлены на вертолете на равнину.

Фото: скриншот видео МЧС России

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Поиски и эвакуация альпинистов велись с 6 часов утра до полудня 12 августа. В горы отправилась команда Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и борт МЧС России. Сперва вертолет МЧС России спустил трех пострадавших и тело погибшего, после чего вернулся еще за двумя травмированными альпинистами.

Фото: МЧС России

В 13:40 стало известно, что в горы Кабардино-Балкарии в третий раз за еще одним получившим травмы при камнепаде туристом слетали спасатели Эльбурсского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Фото: МЧС России

На равнине всех пострадавших туристов встретили врачи. Лечение они проходят в Республиканской клинической больнице в Нальчике.

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