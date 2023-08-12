Видео в сеть выложили очевидцы Фото: СОЦСЕТИ

На лесобазе Кизляра (Дагестан) при заправке бочки соляркой загорелась горючая смесь. Последовал взрыв. Полыхает как сама территория, так и припаркованные на ей большегрузы.

Как минимум два КамАЗа охвачены огнем. Очевидцы публикуют видео с пожаром, снятые с дороги возле предприятия и непосредственно на его площадке, где работники без паники отгоняют технику и оценивают масштаб ЧП. Черный столб дыма заметен за многие кварталы от этого места.

Предварительно знакомые с ситуацией источники сообщают, что всему виной стала искра от болгарки, случайно попавшая на солярку. Если верить свидетелям пожара, никто не пострадал. Специалистам предстоит оценить материальный ущерб и установить виновника происшествия.

Материал дополняется. «Комсомольская правда - Северный Кавказ» ждет официальный комментарий МЧС Дагестана.