Фото: t.me/golosdagestana05 Фото: Иветта АВРААМОВА

В воскресение, 13 августа, 150 жителей Кумторкалинского района Дагестана из-за недельного отсутствия воды и электричества вышли на улицы протестовать.

Почему в Дагестане перекрыли трассу Астрахань - Махачкала

Учитывая, что последнюю неделю в республике жара до + 40, сидеть без воды просто невыносимо. Чтобы власти решили проблему как можно скорее, люди пошли на отчаянный шаг — перекрыли 470-й километр ФАД «Астрахань — Махачкала», которая проходит вдоль Каспийского моря.

Для контроля ситуации на встречу с протестующими приехали полсотни полицейских, а также администрация Махачкалы. В итоге наоборот завязался конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома, и водителями, возмущенными перекрытием дороги.

— Полицейским удалось нивелировать конфликт между гражданами. Собравшиеся продолжают ждать прибытия ответственных лиц, — сообщают в пресс-службе МВД Дагестана.

Через час конфликт погасили. Сейчас там движение регулируют полицейские.

Проблемы с водоснабжением и электричеством возникли и в Дербенте. Уже долгое время без ресурса остались жители села Сабнова, села Хазар, Нижний Джалган, Рукель, Мугарты.

Фото: t.me/derbentmoy

Всего таких около 20 тысяч человек. Местные показали в соцсетях, как в магалах детям приходиться носить бутыли с водой.