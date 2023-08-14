«Он в ударе»: президент UFC раскрыл размер гонорара Хасбика

Хасбик похвастался заработком после заявления президента UFC. Фото: соцсети Хасбика Фото: Залина ТАТАРОВА

Президент UFC Дейна Уайт расхвалил блогера из Дагестана Хасбуллу (более известен как Хасбик) в разговоре с Майком Тайсоном. В процессе он раскрыл, сколько тот заработал на совместном промоушене — но ошибся в три раза.

В сентябре 2022 года Хасбик подписал контракт с UFC на пять лет. Как официальный партнер, он без ограничений ходит на бои чемпионата, а организация продвигает блогера.

Условия контракта не разглашаются, однако президент чемпионата рассказал, сколько Хасбик заработал менее чем за год партнерства с UFC.

— Хасбулла справился очень хорошо, мы заключили с ним сделку насчет видеоигры, мы заключили с ним сделку на футболки, на которых он заработал кучу денег. Только с нами и Nelk Boys он легко заработал более миллиона баксов. Так что да, он в ударе, — сказал Дейна Уайт в подкасте.

Долларовым миллионером Хасбика назвал и журнал Forbes в феврале 2023 года. Другие зарубежные СМИ оценивали его состояние не менее чем в 2 миллиона. Тогда Хасбик громко опроверг эти цифры и пригрозил Forbes судебным иском.

Но оказалось, что президент UFC сильно недооценил заработок интернет-звезды. После заявления Уайта Хасбик заявил, что заработал в три раза больше.

— Он неправильно сказал. Я заработал три, — прокомментировал Хасбик на своей странице в соцсетях.

Хасбулла Магомедов, 20-летний блогер из Дагестана, приобрел популярность в 2020 году. Ролик, известный пользователям сети как «Клубника — бомба, честно говоря» стал вирусным, но запомнили парня из-за его необычных физических данных. Хасбулла страдает редким врожденным заболеванием, из-за которого даже во взрослом возрасте он выглядит как пятилетний ребенок.

Блогер воспользовался внезапно свалившейся на него славой — парень подружился с Хабибом Нурмагомедовым, а на выступлениях с блогером Асхабом Тамаевым он заработал более 35 тысяч долларов.

В 2021 году Хасбик решил бросить вызов другим популярным блогерам с похожими физическими параметрами. Треш-поединок с 17-летним Абдурозиком — еще одной интернет-сенсацией ростом 1 метр — принес обоим еще больше славы и привлек внимание UFC.

В разговоре с Тайсоном Дейна Уайт вспомнил еще один скандал с участием «мини-Хабиба». В начале 2023 года подписчики Хасбика раскритиковали его за ролик, в котором он якобы бьет своего кота. После того, как блогера едва не отменили, он извинился перед питомцем на камеру.

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