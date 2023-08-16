Свадебный дрифт со стрельбой из Калашникова: 21-летний гонщик в Ингушетии выложил видео и поплатился

У любителя экстремального вождения изъяли двадцать гильз и два автомата. Фото: пресс-служба МВД по РИ

Мощный бит, люксовое авто и автомат «Калашникова» — такой набор модных атрибутов должен был гарантировать 21-летнему лихачу из Назрани лайки и просмотры в социальных сетях. Однако модный ролик обеспечил дрифтеру лишь задержание и пять административок.

Внимание правоохранителей парень привлек за стрельбу из оружия в неположенном месте.

«В Назрани полиция привлекла к ответственности за стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах участников свадебных мероприятий», — обозначили в МВД.

Также дрифтеру досталось и за катание без номеров, мелкое хулиганство и просрочку оплаты штрафов. Местом для дрифта он выбрал рядом с кольцевым перекрестком «Магасский круг», неподалеку от Мемориала памяти и славы. В салоне «BMW 520i», помимо молодого водителя, были еще два пассажира.

Фото: пресс-служба

У любителя экстремального вождения изъяли двадцать гильз. Их направили в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Ингушетия для проведения исследования. Туда же отправились и два автомата похожие на «Калашникова».

Ранее из-за похожего стиля вождения к ответу привлекли лихача из Нальчика. Парень рассекал по перекрестку улиц Шогенцукова и Балкарской. За рулем иномарки «Мерседес Бенц» был 23-летний молодой человек, местный житель. Опасные маневры и круговые движения сняла камера уличного наблюдения.