Спас и отругал: герой-таксист в Дагестане бросился в воду к тонущим детям

Таксист без промедления бросился в воду к тонущим детям. Фото: МВД Дагестана

Девушка из Дагестана стала свидетелем героического спасения двух маленьких детей, пока ехала по делам в такси. Водитель в доли секунды бросился на помощь тонущим мальчикам.

Таксист Гаджимурад вез клиентку в сторону канала. Неожиданно он затормозил, заметив возню на берегу.

— Посмотрел в сторону канала, задумался и спрашивает: «Он что, тонет?» Я и глазом не успела моргнуть, как он вышел из машины, — рассказала пассажирка.

В воде барахтались два мальчика. Еще двое были на берегу. В шоке и не в состоянии помочь друзьям, они беспомощно метались у воды.

Когда к ним подошел взрослый незнакомый мужчина, сперва мальчики испугались.

— Он спрашивает у детей, тонут ли мальчики. Они молчат. Один из детей кричит «скажи ему», видимо, они боялись попросить помощи, — вспоминает очевидица.

В доли секунды водитель принял решение. Гаджимурад бросился в воду и поплыл к тонущим детям.

— Он вытащил этих ребят, отругал их хорошенько. Мальчик, который был в воде, уже почти утонул, другой полез его спасать. Течение было сильное, у него уже сил не оставалось, мне кажется, они оба бы там утонули, — говорит наблюдавшая за спасением девушка.

На шум прибежала неизвестная женщина — по всей видимости, родственница мальчиков. Гаджимурад передал ей детей и спокойно вернулся в машину.

— Он еще извинился, что задержал меня. Извиняться вообще не стоило, на таких людях держится мир, спасибо ему большое, — поблагодарила пассажирка.

Пассажирка такси показала лицо героя. Фото: МВД Дагестана

Поступок Гаджимурада впечатлил и полицию.

— Гаджимурад, пусть Всевышний хранит вас и ваших близких! Настоящие герои плащи не носят, их вообще не видно… — написали в канале «Админ МВД Дагестана».

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