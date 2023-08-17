Эвакуировали 70 человек: шесть квартир и мансарда загорелись в многоэтажке Дагестана

Пожарные продолжают тушить огонь, из здания эвакуировали 70 человек и спасли еще 15. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану Фото: Данил ЮРКОВ

На улице Мурадовой, 53 в поселке Семендер Дагестана загорелся многоэтажный дом, на место вызвали пожарных, которые начали эвакуировать и спасать жильцов. Из квартир выбежали 70 человек, еще 15 спасли специалисты. Пожар горит с самого утра и до сих пор не потушен.

— Горение происходит на мансардном этаже и кровле дома. По информации с места пожара площадь составляет около 700 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

В настоящее время очаги пожаров произошли в четырех квартирах на третьем этаже и двух – на четвертом. Пожарные смогли ликвидировать их, но огонь перебросился дальше, а также горит мансардный этаж – именно туда специалисты перебросили все силы.

От РСЧС задействовали 98 человек и 23 единиц техники, в их числе от МЧС 60 человек и девять пожарных машин. Предварительно, пострадавших и погибших в происшествии нет.

Из дома эвакуируют жильцов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану

На 11:21 17 августа пожар удалось локализовать, теперь он не грозит распространяться дальше. И все же пожарным предстоит потушить то, что уже горит. В это время жильцы многоэтажки ждут, пока они смогут оценить причиненный огнем ущерб. Причины возгорания будут устанавливаться после того, как его потушат.

Тем временем 17 августа в Дагестане продолжают оказывать помощь пострадавшим при взрыве у заправки в Махачкале. До сих пор 22 погибших не преданы земле, потому что их не могут опознать.

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