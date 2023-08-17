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Происшествия17 августа 2023 11:42

В Дагестане всем селом вытащили из горной реки машину

В Дагестане утонуло авто с людьми
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Машина с пассажиром и водителем съехала с обрыва в воду. Фото: соцсети

Машина с пассажиром и водителем съехала с обрыва в воду. Фото: соцсети

Фото: Иветта АВРААМОВА

В Дагестане толпа местных жителей бросилась в горную реку за рухнувшим автомобилем. Они обвязали легковушку веревками и все — как один — вытянули ее на берег, не дожидаясь прибытия спасателей или полиции.

Это случилось в селе Чилда Тляратинского района 15 августа. Из-за камнепада не удержалась на дороге и сорвалась с обрыва легковушка. В ней были водитель и его друг, которого он согласился довезти до дома. «Четырка» рухнула вниз с высоты 8-10 метров. Течением горной реки «Джурмут» пострадавших вместе с машиной унесло по течению.

Фото: МВД по РД

Фото: МВД по РД

Единственному пассажиру удалось выбить окно и вылезти из воды. Его госпитализировали. Сил выбраться не хватило водителю.

Фото: МВД по РД

Фото: МВД по РД

— В результате произошедшего, автомашину вместе с водителем унесло течением реки. Полицейские незамедлительно выехали на место, но из-за темного времени суток поиски существенно затруднены. 16 августа транспортное средство и тело водителя были обнаружены в русле реки, — обозначили в пресс-службе полиции.

Ранее в одном из домов в Дагестане случился пожар. Огонь вспыхнул в многоэтажном доме. На место выезжали пожарных, которые эвакуировали жильцов. Из квартир выбежали 70 человек, еще 15 спасли специалисты.

Третий день в республике продолжают оказывать помощь пострадавшим при взрыве у заправки в Махачкале. Тела 22 погибших все еще не могут опознать.

ЧППроисшествия: ЧП