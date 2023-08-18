Огонь, машины в граффити и гости из 40 стран: яркое и громкое открытие международного фестиваля «Кардо» прошло в Ставрополе

Ставрополь на четыре дня стал столицей уличной культуры. Фото: КАРДО

Вечером 17 августа площадь Ленина в Ставрополе было не узнать. Громкая музыка, языки пламени и тысячи заряженных энергией молодых людей — так открывался фестиваль уличной культуры «Кардо».

Первая международная премия за развитие уличной культуры и спорта «Кардо» зародилась в Ставрополе. За шесть лет фестиваль прошел в разных городах, а к 2023 году заметно вырос в масштабах. Теперь премия «Кардо» включена в платформу АНО «Россия — страна возможностей».

Фото: КАРДО

В 2023 году «Кардо» вернулся в родной город.

— КАРДО создан, чтобы открыть новые границы настолько важной для всех нас культуры, давно и надолго интегрированной в нашу ДНК. Мы здесь, чтобы становиться лучше и мотивировать друг друга на победу. Чтобы наши голоса зазвучали как никогда громко! — говорят о конкурсе сами организаторы.

Фото: КАРДО

В этом году Ставрополь принимает гранд-финал премии с 17 по 20 августа. Для безопасности участников и гостей на эти дни в городе перекрыли некоторые улицы.

Накануне состоялось масштабное открытие. Из регионов России и из-за рубежа сюда приехали более 2,5 тысячи человек. Спортсмены, музыканты, художники, танцоры — молодые талантливые ребята собрались в Ставрополе показать, на что они способны.

Фото: КАРДО

На гранд-финал приехали полуфиналисты 4 конкурсов по 10 номинациям. В итоге выявят победителей в направлениях: HIP-HOP, BREAKING, GRAFFITI, DJ, PARKOUR, WORKOUT, TRICKING, SKATEBOARDING, BMX, SCOOT.

Фото: КАРДО

Каждый день фестиваля завершится выступлениями одного из четырех хэдлайнеров. На открытии на сцену вышла группа CAPTOWN — лидер казахской новой школы.

Фото: КАРДО

18 августа выступит рэпер PLC, 19 августа — радиоведущий, Dj и МС Саймон «Черный перец», а на закрытии гости увидят рэпера из Татарстана Slame. Именно он стал автором гимна «Кардо».

Фото: КАРДО

Еще перед открытием в центре Ставрополя было на что посмотреть. Танцоры и спортсмены показывали возможности своего тела, а граффитисты раскрасили ретро-машины.

Фото: КАРДО

Когда площадь заполнили до отказа зрители, эти самые машины стали участниками выступления. Как в фильме «Форсаж», авто дерзко дрифтовали и даже выехали на сцену.

Фото: КАРДО

Затем участники конкурса показали свои таланты в номерах. Номинанты читали рэп, показывали уличные танцы и заряжали толпу энергией.

Фото: КАРДО

— «Кардо» открылся на Ставрополье — это было ярко и мощно! К нам на конкурс-премию в уличной культуре и спорте приехала вся Россия и представители других стран. Побывал на главной площадке «Кардо» — ребята показали зрелищное шоу. Ставрополь станет столицей уличной культуры еще на три дня, — поделился впечатлениями губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

После выступления CAPTOWN участники не спешили расходится по домам. Организаторы продумали и ночную программу — после открытия фестиваля люди отправились на афтепати в клубе «Сплетни».