Катер исчез — есть лишь показания раненого ребенка: туристы врезались в скалу на прогулке по Сулаку в Дагестане

Фото: пресс-служба МВД по РД

Странный случай произошел на реке Сулак в Дагестане. В одну из больниц республики поступил несовершеннолетний с пробитой головой. Медикам в слезах ребенок рассказал, что поранился во время водной прогулки с родителями. Однако мама и папа опровергли слова чада, сказав, что малыш упал сам.

Известно, что водное ДТП произошло в 10 утра 17 августа. По данным МВД, катер столкнулся со скалой во врем прогулки. В попытках проверить информацию родственников, правоохранители отправились на место происшествия. Чтобы понять, кто прав, а кто виноват, им всего навсего нужно было увидеть в каком состоянии лодка, есть ли на ней повреждение.

Каково было удивление полицейских, когда они узнали о пропаже катера. Куда делать огромная лодка — никто не знает. На этом этапе возникли вопросы у всех расследователей.

Однако ясно одно — ребенок остался с травмой. А судя по размещаемым туристами видео с катанием под парусом, нетрудно сделать вывод о травмоопасности таких прогулок. Подлетая на волнах, девушки одной рукой стараются удержаться на судне, а другой снять селфи на телефон.

Сейчас полиция продолжает разбираться в произошедшем и собирать улики, выяснять обстоятельства произошедшего.