Ушел под воду из-за судороги: полицейские в Дагестане вытащили из горной реки парня

Фото: Прее-служба МВД по РД Фото: Иветта АВРААМОВА

Двое сержантов полиции Камиль Амирханов и Мухаммад Мирзаев патрулировали село Миатли, как вдруг услышали крики местных о помощи. Прибежав на зов, они увидели захлебывающегося потоками воды 20-летнего паренька.

Из-за сильной жары он хотел освежиться в реке Сулак, однако в воде его схватила судорога. Выбраться самостоятельно он уже не смог.

На помощь уходящему под воду кинулись полицейские. Камиль Амирханов ринулся в холодную воду. Преодолевая течение, он добрался до утопающего. Подхватив его обессиленное тело, сержант доплыл до берега, где парня подхватил коллега.

Так, благодаря двум неравнодушным полицейским была спасена жизнь.

В последнее время в Дагестане одно за другим случаются инциденты на воде. Одно из них произошло 17 августа на этой же реке. В одну из клиник республики поступил ребенок с пробитой головой. На вопросы врачей о том, как он получил травму, малыш рассказал о катере. Во время водной прогулки с родителями лодка въехала в скалу. От удара несовершеннолетний ударился о борт.

Место для парковки катеров Фото: МВД по РД

Но эти рассказы опровергли слова родителей, которые обозначили, что ребенок поранился сам. Выяснять, кто прав, а кто виноват стали полицейские. По плану, они должны были проверить лодку на повреждения. Однако сделать это не смогли. Судно пропало.

Еще одно водное ЧП, к сожалению, закончилось смертью. Обычный путь домой на машине у двух друзей, обернулся падением с обрыва в горную реку. Пассажир успел спастись. Водителю выплыть не удалось.