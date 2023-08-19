С поводка не спускать: на Ставрополье внесли новые поправки в закон о выгуле домашних животных

Закон отредактировали во второй раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом на Ставрополье ввели новые правила выгула собак. Несмотря на то, что изначальной идеей служила борьба с бездомными животными, поправки были нацелены на домашних четвероногих. В связи с этим они были раскритикованы и впоследствии изменены.

Первые поправки о выгуле собак

В конце июля 2023 года власти Ставрополья вслед за федеральными ввели свод правил для владельцев собак и кошек. Согласно той версии закона, все хозяева обязаны зарегистрировать своего четвероного друга. На данный момент не ясно, как конкретно будет проходит эта процедура.

Закон отредактировали во второй раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркие споры между ставропольцами вызвал 8 пункт. В нем горожанам было запрещено выгуливать хвостатых на территории школ и других образовательных учреждений, в скверах, парках, на пляжах, а также на газонах и клумбах. А с собаками, входящих в перечень «потенциально опасных» и весящих более 30 кг, запретили гулять детям младше 14 лет.

Критика поправок

Любители собак были настолько взбешены таким правилом, что стали собирать подписи против. Ставропольцы собирались голосованием отменить решение властей. И им это удалось

Их недоумения были услышаны, так как пункт раскритиковал и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его поручениям управление ветеринарии по краю должно было переделать поправки в рамках региональных реалий.

Так, 18 августа на сайте на портале правовой информации региона появилось новое постановление. Ответственным за исполнение назначили зампреда правительства Андрея Хлопянова.

Новые правила

Согласно новому документу, неизменным остался пункт, касающийся регистрации домашних животных. Переписали правила выгула. С сегодняшнего дня ставропольцы будут обязаны не отпускать собаку с поводка в непредусмотренных для этого площадках.

Закон отредактировали во второй раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также теперь убирать за любимцами нужно обязательно по закону.

Помимо этого, выводить на прогулку потенциально опасную собаку без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается. Но это правило исключается, если животное находится на огороженной территории. Но для этого владелец обязан поместить предупреждающую надпись на входе в территорию дома.

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