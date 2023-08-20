Сердце не выдержало: старожил скончался во время массовой стычки в горах Ингушетии

Пожилой житель Ингушетии скончался по дороге в больницу. Фото: скриншот из видео / storyblocks Фото: Залина ТАТАРОВА

Два клана в Джейрахском районе Ингушетии сошлись выяснять земельные отношения «стенка на стенку». Пока молодые избивали друг друга, сердце одного из старожилов не выдержало.

Как рассказал источник «КП-Ставрополь», два тейпа не поделили территорию, на которой расположен один из башенных комплексов республики. Обе группы уверены, что земля под постройкой принадлежит именно их роду.

Земельный спор носит скорее принципиальный, чем практический характер. По словам собеседника «КП», территория охраняется природоохранным законодательством, и строить что-либо на ней частные люди не имеют права.

Напряжение накалялось месяцами и наконец переросло в очную стычку. Десятки людей с обеих сторон конфликта собрались в горах у башенного комплекса. На кадрах с места видно длинную вереницу машин.

— Никакого вооруженного конфликта не было, огнестрел и ножи они не доставали. Так, потолкались, попытались подраться, — рассказал источник редакции.

В разгар потасовки пожилому члену одной из семей стало плохо. Что стало причиной сердечного приступа — неясно. То ли жара, то ли переживания по поводу конфликта.

Старику оказали первую помощь и вызвали скорую. Но мужчина скончался по дороге в больницу.

Происшествие не осталось без внимания полиции и прокуратуры Ингушетии. Оба ведомства проводят проверки.

— В настоящее время правоохранительными органами республики проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль. Вместе с тем, прокуратурой будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами, — сообщили в прокуратуре республики.

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