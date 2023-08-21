За ввоз «паленой» Pepsi на 1,5 млн рублей бизнесмену грозит «уголовка»

Фото: ФТС

Импортозамещение сработало против себя. На федеральной трассе «Кавказ» нашли контрабандиста, в грузовике у которого было 12 тысяч бутылок фальшивой газировки Pepsi.

Грузовик следовал по маршруту из Владикавказа в Таганрог. Однако до точки товар довезти не удалось, ведь его путь перегородили минераловодские таможенники. Заглянув в фуру, блюстители закона увидели литры незаконного газированного напитка, выдаваемого за известный бренд.

Оказалось, что в грузовом отсеке бурлило 2 048 упаковок напитка. Сумма перевозимого товара составила порядка 1,5 миллиона рублей.

Фото: ФТС

— При осуществлении контроля за ввозом и оборотом товаров на 346 километре федеральной трассы «Кавказ» таможенники остановили грузовое автотранспортное средство, следовавшее из Владикавказа в Таганрог. Внутри фуры таможенники нашли 12 тыс. бутылок газировки с незаконным нанесением логотипа Pepsi. Партию изъяли. За незаконное использования чужого товарного знака нарушителю грозит уголовная ответственность, — утвердили таможенники.

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