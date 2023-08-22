Адиос, Елена: стадион в Дагестане лишили имени сбежавшей за границу Исинбаевой

Стадион переименовали после антироссийских высказываний чемпионки. Фото: соццсети/архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Стадион в Махачкале, названный в честь олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, переименовали. Теперь он будет называться «Труд».

Глава Дагестана, Сергей Меликов, выступил инициатором переименования. В июле 2023 года он заявлял, что стадион поторопились назвать в честь спортсменки и не учли мнение горожан.

В августе правительство Дагестана сделало переименование официальным.

— Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Стадион «Труд», — говорится в документе.

Решение было принято из-за заявлений Исинбаевой, сделанных из-за границы.

— Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название — «ТРУД». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России, — заявлял Меликов.

Елена Исинбаева — знаменитая легкоатлетка, победившая на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов, а также ставшая бронзовым призером игр 2012 года. Исинбаева также является членом Международного олимпийского комитета.

В 2023 году Исинбаева уехала жить в Испанию. А затем подробно высказалась по поводу расследования МОК в ее отношении. Спортсменка утверждает, что у нее нет и не было никаких связей с российскими вооруженными силами.

Тем не менее в 2015 году министр обороны РФ Сергей Шойгу присвоил ей звание майора. Тогда же она заключила контракт на пять лет для работы в российской армии, где она была назначена на должность инструктора по легкой атлетике в Центральном спортивном клубе армии.

Задолго до СВО Елена Исинбаева радостно фотографировалась с Сергеем Шойгу и носила звание майора Фото: Минобороны РФ

Из-за своих заявлений Исинбаева стала объектом критики со стороны политиков. Спортсменка была исключена из центрального штаба Общероссийского народного фронта. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что реакция спортивного сообщества на поведение Исинбаевой была жесткой, и призвал не забывать о ее спортивных достижениях.

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