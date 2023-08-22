Какое упаковочное оборудование выбирают ставропольские аграрии

Упаковочное оборудование производства СЕМЕР точно дозирует и упаковывает не только яблоки, а еще и картофель, морковь, капусту, цитрусовые Фото: Шамиль БАЙТОКОВ

Выставка «МинводыАГРО», традиционно, украшена не только мощной техникой с полей. Повсюду лежит один из главных символов не только Минеральных Вод, но и всего Ставрополья — яблоки. Однако чтобы фрукты сохраняли свой первозданный вид, им необходимы правильное хранение и упаковка. За последнее на выставке отвечает компания «СЕМЕР» - производители упаковочного оборудования.

Упаковочное оборудование производства СЕМЕР точно дозирует и упаковывает не только яблоки, а еще и картофель, морковь, капусту, цитрусовые. Сама компания находится в Санкт-Петербурге, но их продукцией пользуется вся страна.

Генеральный директор компании «СЕМЕР» Евгения Семак в открытой студии «КП» Фото: Шамиль БАЙТОКОВ

- Понимаю, что на Ставрополье эта продукция может быть очень востребована, - рассказала генеральный директор компании «СЕМЕР» Евгения Семак, - выставка наполненная, интересная, очень много посетителей. Несмотря на достаточно жаркое время года, думаю, что итогом выставки будет достаточно большое количество новых связей, новых сделок, просто интересных и полезных знакомств, и то, что мы представлены сейчас в регионе уже как известный поставщик - это, конечно, приятно.

Работа с аграриями, в том числе и на юге России, уже отработана. Заказчик получает набор машин и полноценно выстроенный процесс упаковки.

- Безусловно, каждый конкретный агропроизводитель имеет свои особенности, и поэтому, прежде всего, мы рассматриваем исходник, что конкретно есть уже у производителя. Какое может быть оборудование других производителей. Мы никогда не настаиваем на смене всей линейки, мы можем подобрать оборудование под уже существующее или, предположим, полностью оборудовать цех по фасовке, переборке, мойки, продукции и так далее. Мы можем работать с производителями, предположим, на только на одной машине на одной единице или предоставить полный комплекс от базирования какого-то небольшого, до огромных комплексов по переработке продукции, - объясняет Евгения Семак, - Безусловно, каждый заказчик потенциальный имеет свои условия, свой производственный цех, и поэтому мы всегда вписываем предварительно перед покупкой своё оборудование в существующие помещения, чтобы учесть все особенности погрузки и разгрузки, то есть полностью учитываем логистику каждого конкретного производства. Важно не только поставить оборудование, чтобы на нем работалось удобно, быстро, чтобы логистика была продуманная. Важно не быстро продать, а удобно и хорошо использовать.

К логистике в компании «СЕМЕР» относятся с особенным трепетом и ответственностью. Производства расположены в пригороде Северной столицы, чтобы привезти комплектующие запчасти на склад без пробок. Производство ведется на собственной конструкторской разработке, создали свое программное обеспечение.

Компания «СЕМЕР» находится в Санкт-Петербурге, но их продукцией пользуется вся страна Фото: Шамиль БАЙТОКОВ

- Главный конструктор наш, он же совладелец организации, много лет проработал сервис-инженером. Он знает эту работу изнутри, эти машины в работе знает, их слабые места знает. И поэтому мы обеспечиваем непрерывный поток какой-то информации, необходимой для того, чтобы производитель не стоял, осуществлял свою бесперебойную работу со своими конечными покупателями, - поделилась генеральный директор компании Евгения Семак.

Известно, что компания «СЕМЕР» - единственный в России производитель упаковщика в сетку-домик и многоканальных весовых станций. Технология очень востребована, так как обеспечивает высокую точность взвешивания. Собственная разработка всей системы управления позволяет не зависеть от иностранных комплектующих.

- Если производитель агропродукции работает с сетями, мы обеспечиваем высококлассную точность, и мы можем заверить любого производителя в том, что наше оборудование взвешивает именно тот вес, который необходим конкретно в каждой ситуации, - рассказывает Евгения Семак, - Неважно, что вы дозируете: морковку, яблоки, мандарины, картошку и так далее. Что интересно, у нас весовые дозаторы оснащены системой линеаризации продукта. Это необходимо для весовых станций, которые дозируют морковь. Так как это очень капризный продукт, он может стать поперёк ячейки взвешивающей и просто застопорить весь процесс дозирования. Система линеаризации помогает избежать этой ситуации, и, соответственно, все будет упаковано в соответствии с техническим заданием.

Сейчас уборка по всей России уже завершается, а значит наступает пора активной работы по поставке точно взвешенного и упакованного готового продукта в магазины страны.

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