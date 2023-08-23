На Ставрополье за год вдвое увеличилось число самозанятых

Помощью в рамках нацпроекта пользуются и индивидуальные предприниматели. Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Ставропольского края.

Ставропольский бизнес становится все прозрачнее: только с 2022 года в крае в два с половиной раза выросло число самозанятых граждан. По данным пресс-службы министерства экономического развития Ставропольского края, на август 2023 года в регионе зарегистрировано более 137 тысяч самозанятых. Работающие «на себя» ставропольцы все чаще выбирают официальный формат ведения деятельности, во многом благодаря региональным мерам государственной поддержки.

Так, на Ставрополье с 2020 года действует инициированный федеральными властями специальный налоговый режим для самозанятых, продолжается реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», направленного на всестороннюю поддержку работающих «на себя» жителей Ставрополья.

- Одна из ключевых задач нашей работы - поддержка сферы предпринимательства. Именно эта сфера - основа краевой экономики, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи с министром экономического развития региона Денисом Полюбиным.

Благоприятные условия

Активно и прибыльно развивать свое дело ставропольцам помогают организации, подведомственные региональному министерству экономического развития, в числе которых различные фонды, а также «окна» для бизнеса в МФЦ, работу которых координируют специалисты минэка.

На сегодняшний день те жители Ставропольского края, к которым применяется специальный налоговый режим, могут воспользоваться всеми мерами поддержки, которые существуют и для малого и среднего бизнеса.

- Для самозанятых Ставрополья есть, в том числе, и финансовая поддержка: микрозаймы на льготных условиях по нескольким программам предоставляет Фонд микрофинансирования, подведомственный краевому минэку. Предлагаемые условия и помощь в подготовке документов позволяют нашим предпринимателям и самозанятым расширять дело, так как процентные ставки в разы ниже, чем предлагают другие финансовые организации, - говорит Денис Полюбин.

Так, Фондом микрофинансирования разработан специальный продукт «Я - самозанятый», который предусматривает предоставление займа на сумму до 500 тысяч рублей по ставке (ключевая ставка Банка России на дату заключения договора микрозайма минус 1%) годовых на срок до 36 месяцев. В этом году уже выдано льготных микрозаймов на 7 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 204%.

При необходимости самозанятые могут воспользоваться поручительством Гарантийного фонда Ставропольского края.

Кроме того, самозанятые могут участвовать в образовательных тренингах, семинарах, мастер-классах, форумах и в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Также для плательщиков специального налога на профессиональный доход предусмотрены программы по продвижению продукции: услуги по созданию или модернизации сайта, ведению аккаунта в соцсетях и мессенджерах, размещению коммерческой информации в средствах массовой информации, включая радио и телевидение.

По данным регионального министерства экономического развития, только за первое полугодие 2023 года 406 самозанятым было предоставлено 440 различных услуг: 10 самозанятым помогли в создании сайта, 6 самозанятых воспользовались услугами по размещению продукции на электронных торговых площадках, 10 приняли участие в выставках, 101 самозанятый стал участником образовательных мероприятий (круглые столы, семинары, микрокурсы, мастер-классы) и еще 295 получили необходимую консультационную поддержку.

С начала года на Ставрополье для самозанятых было проведено 9 обучающих мероприятий: два круглых стола по теме: «Меры государственной поддержки для самозанятых»; четыре семинара по темам: «SMM для самозанятого. Как продать свой продукт через социальные сети», «Продажи на маркетплейсах для самозанятых: инструкция к применению»; два мастер-класса по темам: «Бьюти-мастер» и «Создание контента для своего бизнеса» и один микрокурс «Основы работы на персональном компьютере: от простого до сложного».

Также при поддержке специалистов краевого минэка четверо самозанятых ставропольцев смогли поучаствовать в межрегиональной бизнес-миссии, которая проходила в июне 2023 года в городе Иваново. Результатом стало изменение подхода к производству своей продукции, выход на электронные торговые площадки, рост продаж.

К слову, в 2022 году в различных бизнес-миссиях смогли поучаствовать 8 самозанятых жителей региона: четверо из них побывали в Казани и еще четверо - в Ялте.

Еще 10 человек стали участниками выставочно-ярмарочных мероприятий. Трое из них участвовали в международной выставке интерьерных материалов и предметов декора Design&Decor St.Petersburg в Санкт-Петербурге. Еще столько же самозанятых побывали в Москве на международной выставке «Обувь. Мир кожи - Весна-2022». Также было организовано участие четырех ставропольцев в 37-й международной выставке брендированных сувениров, подарков и технологий для рекламы IPSA в Москве.

Ориентироваться в стремительно расширяющемся бизнесе - непросто. Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Ставропольского края.

Достойный результат

Участницей одной из бизнес-миссий стала Виолетта Пустоварова. Она побывала в Казани, где познакомилась с предпринимателями, работающими в сфере народно-художественных промыслов. Сама Виолетта занимается изготовлением текстильных игрушек. Начинала с небольшого ассортимента, который старалась понемногу расширить. Встреча с единомышленниками на бизнес-миссии помогла ей пересмотреть свою работу. В итоге самозанятая жительница Ставрополья расширила линейку игрушек на 15%, улучшила процесс производства и смогла сократить время изготовления продукции. А жители Татарстана - теперь в числе ее постоянных покупателей.

Как отметили в пресс-службе краевого минэка, Виолетта пользуется всеми доступными консультациями и посещает семинары для самозанятых, организуемые в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центром «Мой бизнес».

Помощью в рамках нацпроекта воспользовалась и индивидуальный предприниматель Анна Бурляева, которая занимается производством трикотажной и вязаной одежды для малышей. В центр «Мой бизнес» Анна впервые обратилась в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса она решила попробовать наладить рынок сбыта через онлайн-продажи. Специалисты Центра помогли ей создать сайт для продвижения бренда в интернете. После отгрузки первой партии товара, проданной через интернет-магазин, Анна стала получать отзывы на свои изделия. Когда отзывов набралось достаточно, в Центре ей помогли заказать рекламу на популярных интернет-площадках. Заказы стали поступать из разных уголков страны, количество продаж резко возросло. Ориентироваться в стремительно расширяющемся бизнесе оказалось непросто. Предприниматель вновь обратилась в центр «Мой бизнес». На этот раз, чтобы получить новые знания. Анна приняла участие в серии обучающих семинаров, направленных на формирование компетенций по ведению предпринимательской деятельности, поиску новых клиентов и расширению рынка сбыта.

- Отмечу, что это один из ярких примеров того, как можно расширить собственное дело малым и средним предпринимателям, которые обеспечивают треть валового регионального продукта Ставрополья. Поэтому его поддержка - стратегическая задача. По поручению губернатора Владимира Владимирова инфраструктура поддержки бизнеса постоянно расширяет перечень услуг для предпринимателей региона. Комфортные, удобные и адекватные меры поддержки малого и среднего бизнеса дают соответствующую отдачу в занятости населения, пополнении бюджета, что положительно сказывается на реальном секторе экономики, - подытожил министр экономического развития Ставропольского края.