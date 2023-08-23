Глава Ставрополья Владимир ВЛАДИМИРОВ: «Мы формируем основу для развития наших детей»

В «Сириусе-26» можно будет заниматься не только наукой. Фото: ТГ-канал "Сириус26"

Отрасль образования одна из самых важных и крупных в Ставропольском крае. Сейчас в регионе работает почти 1900 образовательных учреждений, в которых по разным направлениям обучаются почти 500 тысяч детей. В сфере образования задействованы более 80 тысяч человек, половина из которых – педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций.

Образовательная среда Ставрополья - это развитая инфраструктура, современное оборудование, высококвалифицированные специалисты и широкий спектр возможностей для развития юных жителей региона.

Существенные позитивные изменения в отрасли - результат эффективной реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», рассчитанной на срок до 2025 года.

- Сегодня благодаря нацпроектам, инициированным президентом, мы формируем основу для развития наших детей. Строим детские сады, школы, модельные библиотеки, «Точки роста», спортивные объекты, формируем соответствующую инфраструктуру. Важно, что все это создается в том числе и в сельских территориях, что позволяет детям, проживающим здесь, развиваться и умственно, и физически, - подчеркнул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В дополнительное образование ребенок приходит по желанию. Фото: kvantorium.stavdeti.ru

Стройка полным ходом

В 2023 году на реализацию государственной программы «Развитие образования» краевым бюджетом предусмотрено более 36 миллиардов рублей. Значительная часть средств расходуется на строительство и модернизацию объектов образования. В текущем году ремонтные работы проходят в 31 школе. В ближайшие два года ремонт проведут еще в 33 образовательных учреждениях Ставропольского края.

Так, на данный момент в краевой столице подходит к завершению масштабный капитальный ремонт школ. Шесть из них уже готовы - это школы №№ 3, 23, 27, 28, 29, 41. Еще в восьми школах Ставрополя ремонт будет закончен в самое ближайшее время. И уже 1 сентября ребята всех школ, где проводились ремонтные работы, придут в обновленные учреждения. В планах - открытие новой школы по улице Федеральной краевого центра. Образовательный процесс стартует там со второй четверти.

Стоит отметить, что только в Ставрополе за год будет создано более 2,5 тысячи мест для школьников.

Также на территории края образовательную деятельность осуществляют более 850 образовательных организаций разных типов собственности. Детские сады на территории края посещают более 118 тысяч воспитанников, свыше 15 тысяч из них - дети до трех лет, а более одной тысячи малышей посещают группы кратковременного пребывания.

В рамках национального проекта «Демография» с 2019 по 2022 год в крае введены в эксплуатацию 33 дошкольные образовательные организации общей проектной мощностью 5503 места. В 2023 году к работе приступили четыре дошкольных учреждения на 610 мест в общей сложности - в Ставрополе, в Михайловске и два детских сада в Нефтекумском городском округе. До конца года планируется завершить строительство еще двух дошкольных образовательных объектов общей проектной мощностью 230 мест: детский сад в селе Ростовановском Курского округа и в селе Заветном Кочубеевского муниципального округа.

- Все новые детские сады, построенные в рамках нацпроекта, оснащены современным оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, современными средствами обучения и воспитания для получения качественного и доступного дошкольного образования, - рассказывает заместитель министра образования Ставропольского края Элона Толгурова.

Также в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие образования» на средства консолидированного бюджета было создано более двух тысяч дополнительных мест для малышей в возрасте до трех лет.

- В настоящее время все дети края в возрасте до трех лет обеспечены местами в детских садах, - подчеркнула замминистра профильного ведомства.

Кроме того, в крае ведется большая работа по развитию альтернативных форм образования ребят дошкольного возраста. Так, на территории Ставрополья функционируют 11 негосударственных образовательных организаций, которые посещают более одной тысячи воспитанников.

- Частные детские сады (всего 4) у нас есть в Кисловодске, Невинномысске и Пятигорске. Также пять индивидуальных предпринимателей имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования. Три из них работают в городе Михайловске, по одному индивидуальному предпринимателю в Ставрополе и Кисловодске, - рассказывает Элона Толгурова.

При этом финансирование негосударственных организаций частично осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края. В частности, выделяются субсидии на заработную плату педагогических работников и оснащение образовательного процесса.

Помимо прочего, на базе дошкольных образовательных учреждений функционируют 110 групп временного пребывания. Их также посещают более одной тысячи ставропольских ребят.

Есть также семейные дошкольные группы и 652 консультативных пункта для родителей, имеющих детей дошкольного возраста. Только с начала 2023 года консультативную помощь специалистов получили более 6,5 тысячи человек.

Территория развития

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» - документ стратегический. Он включает в себя все направления отрасли образования, в том числе и дополнительное.

Дети могут заниматься и на бесплатной основе. Фото: stavkvantorium

В целостную систему дополнительного образования входят и образовательные организации, и спортивные, и культурные, и дополнительное образование на базе общеобразовательных учреждений – кружки и различные секции, занятия в которых проводятся во второй половине дня, и широкий спектр негосударственных организаций, которые реализуют программы дополнительного образования.

- Есть программы, которые лицензируются, а есть негосударственный сектор, который не лицензирует реализуемые программы. Это допустимо. Но те учреждения негосударственного сектора, которые планируют участвовать в программах персонифицированного финансирования, в обязательном порядке должны получить лицензию, - отмечает Диана Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края.

Государственный муниципальный сектор в основной своей массе предлагает программы в возрастном диапазоне от пяти лет и до 21 года. Возможность всесторонне развиваться есть и у студентов первых курсов колледжей, вузов.

Стоит отметить, что стать участниками образовательного процесса могут и малыши с трех лет.

- Они занимаются по специализированным программам со специально подготовленными педагогами. Конечно, такие программы имеют возрастную специфику. К примеру, занятия для самых маленьких длятся всего 15 - 20 минут, - отмечает Диана Рудьева.

Негосударственный сектор дополнительного образования также ориентирован главным образом на самых маленьких.

Для удобства родителей в регионе действует автоматизированная информационная система «Навигатор Ставропольского края», куда включены все лицензируемые организации дополнительного образования. На данный момент в систему включено уже порядка 1060 таких организаций. Дополнительным образованием охвачены более 276 тысяч детей.

- Можно сказать, что на сегодняшний день дополнительное образование тождественно общему. Это актуальное образование, которое очень ярко дополняет общую школьную программу, - считает замминистра образования Ставропольского края. - Важно, что в дополнительное образование ребенок приходит по желанию. Занимаясь вне школы, дети могут не только реализовать свои стремления, но и определиться с будущей профессией.

Летом действуют краткосрочные программы образования. Фото: kvantorium.stavdeti.ru

Как отмечает Диана Рудьева, каждый ребенок талантлив. Задача взрослых – родителей, учителей, педагогов дополнительного образования — помочь раскрыть имеющийся потенциал, направить, посоветовать. Сегодня предложения превышают спрос и есть масса бесплатных возможностей для занятий в сфере дополнительного образования.

Все ставропольские школы имеют лицензию на реализацию программ дополнительного образования, поэтому образовательные учреждения вправе во второй половине дня проводить различные кружки и секции. Что касается государственного сектора, то на Ставрополье действуют пять организаций дополнительного образования. Каждой из них доводится государственное или муниципальное задание, то есть то количество детей, которое они могут принять бесплатно.

- За последние годы у нас значительно приросла система дополнительного образования. Именно бесплатного сектора. Это и кружки в школах, и «Точки роста», и Центры допобразования в сельской местности, где реализуются программы технической, естественно-научной и других направленностей, - поясняет Диана Магомедовна.

На данный момент в крае открыто более двух тысяч бюджетных мест. К примеру, только «Кванториум» в городе Михайловске ежегодно принимает на бесплатной основе 980 детей. А в краевом учреждении «IT-Куб» бесплатно занимаются 420 школьников в год. В летний период в сфере допобразования проводятся в том числе и краткосрочные программы образования.

Благодаря участию Ставропольского края в федеральных проектах, в регионе на условиях софинансирования открываются новые центры дополнительного образования, ежегодно создаются бюджетные места дополнительного образования.

Так, уже в следующем году в рамках регионального проекта нацпроекта «Успех каждого ребенка» будет создано более 300 мест в системе дополнительного образования.

- Сейчас мы изучаем потребность муниципалитетов. Выясняем, какие направления востребованы со стороны детей и родителей. И в следующем году будем закупать оборудование для создания новых мест, - рассказывает Диана Рудьева.

На Ставрополье действуют четыре детских технопарка «Кванториум». Фото: kvantorium.stavdeti.ru

Путь к успеху

На Ставрополье действуют четыре детских технопарка «Кванториум»: три стационарных в Михайловске, Невинномысске и в Георгиевске на базе школы № 29 и один мобильный технопарк, который базируется в Михайловске, но работает на выезде в сельских территориях.

- Мобильный технопарк - красочное брендированное транспортное средство с прицепом. Он выезжает на две недели. Останавливается на базе одной из школ, куда во второй половине дня по графику приходят дети и выполняют разнообразные научные проекты, - рассказывает замминистра. - Мобильный технопарк оснащен современным технологическим оборудованием, в том числе различными сканерами и 3D-принтером.

Как отмечает Диана Рудьева, это не разовая история, нацеленная на развлечение детей. Технопарк реализует полноценную программу, рассчитанную на один год. После знакомства с детьми и очных занятий специалисты и преподаватели мобильного технопарка в течение года дистанционно консультируют и сопровождают своих сельских воспитанников. Защита проектов происходит также в очном формате.

- Главная цель мобильного технопарка, чтобы дети из отдаленных уголков имели равные с городскими ребятами условия для развития. Мы очень активно развиваем и дистанционный формат образования. Сейчас очень много дистанционных курсов. К примеру, программа «Инженерные каникулы» того же технопарка. Она успешно реализуется в дистанционном формате в том числе и для детей из сельских отдаленных местностей, - пояснила замминистра.

1 сентября на Ставрополье будет открыт центр для одаренных детей «Сириус-26», где также будут созданы бюджетные места.

- «Сириус» - высокотехнологичный научный центр для детей, основная задача которого - воспитать новое поколение для развития экономики как региона, так и страны в целом, - говорит Рудьева.

В «Сириусе-26» можно будет заниматься не только наукой. В центре откроются также спортивное (гандбол и волейбол) и культурное (литература и театр) направления.

Талантливых детей ждут в Сириусе. Фото: ТГ-канал "Сириус26"

Как рассказали в ведомстве, ранее Минпросвещения страны поставило задачу - открыть в каждой школе театральные кружки.

- И это правильно, - считает Диана Рудьева. - Театр - это культура, искусство, это приобщение ребенка к духовным ценностям, это, наконец, литературное творчество, которое помогает улучшать память, учит свободно чувствовать себя в незнакомой аудитории, безбоязненно выходить к доске и излагать учебный материал. Это способствует гармоничному развитию ребенка.

На Ставрополье 638 школ, и уже практически в каждой из них открыты детские школьные театры.

- Мы проводим краевой конкурс «Огни рампы», который традиционно проходит в Пятигорске и длится несколько дней. Дети представляют свои постановки. И я считаю, что сегодня наши детские театры могут вполне конкурировать с учреждениями культуры, - отмечает замминистра профильного ведомства.

По отрасли культуры в крае также работают организации дополнительного образования: школы искусств, музыкальные и хореографические школы. На данный момент на территории региона действует более 90 таких школ.

Кадры решают все

В настоящее время на Ставрополье в системе дополнительного образования работают более 26 тысяч педагогов. И каждый специалист - на вес золота.

- Тут есть своя специфика. К примеру, в школах те же спортивные секции ведут учителя физкультуры. Они, как правило, работники детско-юношеских спортивных школ. Такие педагоги получают дополнительное профессиональное образование - педагог дополнительного образования, - разъясняет Диана Рудьева.

Подобные образовательные программы действуют на базе Ставропольского педагогического института, а также на базе Северо-Кавказского федерального университета. Бесплатные программы повышения квалификации предоставляет и ряд федеральных вузов.

- Конечно, хочется, чтобы в эту нашу большую отрасль вливались молодые кадры. Для этого у нас в крае есть возможность повышения квалификации и переквалификации, - говорит замминистра.