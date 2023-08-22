Рецидивистка-контрабандистка пришла на почту в Дагестане за тонной запрещенного в России стимулятора

За повторное нарушение ее грозит от семи до двенадцати лет в колонии. Фото: ФТС

Рисковая бизнесвумен пришла на почту за посылкой с сибутрамином, который запрещен на территории страны. Все бы ничего, но контрабандистка, придя одна за 1,5 тонны товара для магазина, попалась в руки дагестанских таможенников.

Фото: ФТС

Канал контрабанды сильнодействующих веществ через Азию сумела организовать 29-летняя жительница республики. Сибутрамин девушка распространяла среди желающих скинуть лишнее. Так, не испугавшись буквы закона, она заказала более тонны запрещенных средств, сумма которых на «черном рынке» достигает 10 миллионов рублей.

Фото: ФТС

В ходе допроса контрабандистка не стала скрывать свою осведомленность о запрете на ввоз вещества. Более того, ее уже судили за подобное. В 2022 году правоохранители уже возбуждали уголовное дело. Суд наказал ее четырехлетним условным сроком.

Раз девушка сразу призналась в хранении сильнодействующих веществ, правоохранители решили проверить еще и ее квартиру. Именно там они наткнулись на 170 тыс. упаковок с таблетками, кофе и чаем для коррекции веса. В их составе также был сибутрамин.

Фото: ФТС

Теперь девушка пойдет под суд за контрабанду. Только на этот раз ей явно не светил «условка». За повторное нарушение ее могут дать от семи до двенадцати лет в колонии.

Ранее за ввоз фальшивой Pepsi на 1,5 млн рублей бизнесмен стал фигурантом уголовного дела. Незаконный товар хотели привезти в Таганрог. Однако на пути фуры встали минераловодские таможенники.