«Центр-инвест»: помощь АПК, качественные услуги и инновационные решения

Специалисты банка «Центр-инвест» на международной выставке «МинводыАгро» Фото: пресс-служба банка «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» является одним из крупнейших региональных банков юга России, для которого сельское хозяйство — одно из приоритетных направлений деятельности. На агропромышленной выставке банк представил свои проекты поддержки и кредитования предприятий сферы АПК.

Благодаря высоким технологиям и стратегическим инновациям, банк предлагает финансовые инструменты, способствующие развитию сельскохозяйственных предприятий и повышению эффективности их деятельности.

— Банк «Центр-инвест» на протяжении 30 лет является надежным партнером для сельскохозяйственных предприятий. Наша цель — поддерживать развитие аграрного сектора, предоставляя качественные финансовые услуги и инновационные решения. — рассказала директор филиала банка «Центр-инвест» в Ставрополе Скуднова Юлия Сергеевна. — Участие в выставке позволяет нам предложить индивидуальные решения для каждого клиента, учитывая его потребности и особенности деятельности. Юлия Сергеевна отметила, что сельскохозяйственный сектор занимает особое место в деятельности банка «Центр-инвест». Доля предприятий агропромышленного комплекса в кредитном портфеле банка составляет 54%, а это более полутора тысяч предприятий.

Директор филиала банка «Центр-инвест» в Ставрополе Скуднова Юлия Сергеевна. Фото: пресс-служба банка «Центр-инвест»

— Мы заботимся о наших клиентах и идем в ногу со временем, чтобы содействовать успешному развитию сельского хозяйства в регионе. Участие в выставках позволяет банку эффективно представлять свои продукты и опыт работы с АПК — пояснила Юлия Сергеевна.

Банк «Центр-инвест» входит в программу льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства России. В рамках государственной программы субсидирования процентной ставки, банк «Центр-инвест» предоставляет кредиты для сельхозпроизводителей по ставке от 1% до 5% годовых. Действие программы льготного кредитования АПК распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции. Банк «Центр-инвест» кредитует не только действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто только начинает свое дело в этой отрасли.

В июле 2023 года банк «Центр-инвест» приступил к расчету углеродного следа для всех кредитов агробизнеса. За 1,5 месяца с момента запуска методологии банк оценил выбросы по 53 кредитам на сумму 397,4 млн рублей.

Углеродный след — это общее количество выбросов парниковых газов, возникающих в результате деятельности человека, выраженное в эквиваленте диоксида углерода (CO2). Снижение углеродного следа является одной из важных задач современного общества и частью стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года.

Внедрение расчета углеродного следа кредитов сельскохозяйственной отрасли — это важный шаг банка «Центр-инвест» к оценке своего углеродного влияния. Методология разработана специалистами банка и учитывает множество параметров: от вида культур и животных до расходов на их содержание и погектарных затрат на каждую с/х культуру.

«Центр-инвест» — один из крупнейших региональных банков юга России, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса.

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